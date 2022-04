Belén Rodríguez ha sido víctima de una estafa y ha querido compartir su experiencia a través de las redes sociales para que a nadie le pase como a ella. Uno estafadores que, escondiéndose detrás de una compañía de aire acondicionado, han logrado ganarse la confianza de la colaboradora hasta el punto de engañarla en su propia domicilio. Belén Rodríguez se siente muy indefensa y con bastante rabia por la situación. Fue ella misma la que, mediante internet, comprobó que se trataba de una estafa y que la factura no cuenta con ninguna validez para poder reclamar lo sustraído.

A través de su perfil de Twitter, la colaboradora de Mediaset ha plasmado una fotografía de la factura y así poner en preaviso a sus seguidores. Todo el mundo puede ser víctima de una estafa, tanto las personas mayores como los propios jóvenes. Belén Rodríguez se confió y ahora tiene que pagar las consecuencias de ser una víctima de un fraude muy lucrativo.

"Hay una empresa que se hace pasar por servicio técnico oficial de aire acondicionado. Es la primera entrada que encuentras si buscas en Google (cualquier marca). Yo piqué, no piques tú. Denuncia", escribe Belén Rodríguez advirtiendo a sus seguidores para que no se tengan que lamentar como ella. En la factura se puede comprobar que la cifra estafada asciende a los 260 euros y que la situación de estafa tuvo lugar el pasado verano, concretamente en agosto de 2021.

