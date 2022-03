Kiko Hernández está viviendo una gran época tanto en el terreno personal como profesional. El colaborador de 'Sálvame' nos mostraba hace unas semanas en exclusiva cómo es su espectacular chalet nuevo, desvelando algunas curiosidades de su hogar. Ahora, a través de sus redes sociales ha querido compartir con sus seguidores cuál es el entrenamiento que suele llevar a cabo para mantenerse siempre en forma. Unas imágenes en las que hemos podido ver los diferentes ejercicios que realiza en el gimnasio.

En las instantáneas que ha compartido se le puede ver cargando mancuernas y realizando una serie de ejercicios con los que consigue tonificar su cuerpo. Sin duda, un entrenamiento con el que parece demostrar que se encuentra mejor de su problema de salud. Kiko lucha desde hace nueve años contra una artritis psoriásica, que es una enfermedad degenerativa que ataca a las articulaciones provocando dolor y falta de movilidad. Un problema que se agravó en los últimos meses provocando que tomase la decisión de mudarse de casa.

Ahora, parece encontrarse mucho mejor de este problema. Lo cierto es que, tras vivir una época muy complicada debido a la pérdida de dos grandes amigas, Kiko Hernández parece estar remontando poco a poco. El colaborador de 'Sálvame' está viviendo una gran época profesional y es que, tras cumplir 25 años en la pequeña pantalla, ha decidido probar un registro totalmente diferente debutando en el teatro con su obra 'Distinto'.

Sin duda, un nuevo proyecto profesional con el que ha conseguido arrasar, colgando el cartel de 'no hay entradas' en su estreno. Un momento muy especial en el que quiso aprovechar para dedicarle la obra a dos de sus grandes amigas que ya no se encuentran con nosotros: Mila Ximénez y Begoña Sierra.

Grandes éxitos profesionales a los que se une su espectacular forma física que ahora sabemos cómo consigue gracias a sus publicaciones en redes sociales, donde no duda en mostrar algunos detalles de su vida privada y profesional, como el divertido reencuentro que protagonizó con Belén Rodríguez o los bonitos momentos que comparte con sus hijas.

