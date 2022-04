¿Por qué sonríen los bebés? Lo que significa su sonrisa

Georgina y Cristiano han reaparecido a través de sus redes sociales tras la terrible noticia del fallecimiento de su pequeño. Están siendo unos días horribles para la pareja, que desde el anuncio de la pérdida de su bebé, se han mantenido al margen de sus vidas públicas. Ahora han recuperado un poquito de fuerzas para reaparecer y presentar a sus seguidores a la pequeña recién nacida.

La pareja ya está en casa con la niña y el resto de sus hijos. El futbolista ha sido el encargado de publicar la preciosa imagen de familia a través de su perfil de Instagram poniendo: "Hogar dulce hogar. Gio y nuestra niña finalmente están con nosotros. Queremos agradecer a todos por todas las amables palabras y gestos. Vuestro apoyo es muy importante y todos sentimos el amor y respeto que tienes por nuestra familia. Ahora es el momento de estar agradecidos por la vida que acabamos de recibir en este mundo".

En esta fotografía se puede ver a una Georgina con muchísima cara de agotamiento, sentada en el sofá con ropa cómoda, vestida de negro y con el pelo recogido cargando al pequeño Mateo. A la derecha de la modelo están Cris Jr con la pequeña Eva cogida. En un sillón a parte aparece el futbolista con la pequeña recién nacida, que aún no han desvelado el nombre, y la simpática Alana Martina.

