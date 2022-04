Laura Sánchez rinde homenaje a la bata de cola. La modelo ha organizado la exposición 'Homenaje a la Bata de Cola', que se puede visitar gratis en la fundación Carlos Amberes de Madrid hasta el 24 de abril, donde se pueden ver las prendas que han lucido grandes artistas del cante y el baile como Lola Flores, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Carmen Sevilla Merche Esmeralda o María Rosa que fue una de las invitadas a la inauguración de la muestra. La diseñadora, muy guapa con un vestido de Pertegaz, nos cuenta los detalles de la exposición y sus nuevos proyectos.

Laura, ¿cómo surge la idea de esta exposición de batas de cola?

Llevamos tiempo queriendo hacer algo en Madrid y tenía todo el sentido que la bata de cola viniera en Madrid. Llevo un año de proyecto y surge porque hay que posicionar, mira nuestro amigo Jean Paul Gaultier que ha expuesto aquí en Madrid y ha tirado de las raíces españolas y andaluzas para su exposición y nosotros que somos la cuna, el alma, la raíz pues necesitábamos ponerla aquí. Es la antesala de más exposiciones.

"La exposición me ha costado lágrimas de emoción"

¿Te ha costado más sudor o lágrimas?

Muchas lágrimas de emoción, todos los trabajos son estresantes, tengo muchas cosas pero tengo un equipo que funciona muy bien. La cesión de las prendas ha sido muy fácil, muchos familiares nos las han entregado en mano como Lolita Flores o Rocío. "Aquí te dejo esto con mucho cuidado y mucho mimo", decían. Otras batas han sido cesiones de diseñadores.

¿Alguna no las has llevado a la tintorería?

Algunas de la zona de baile no porque esas batas están muy trabajadas pero la de Lola o Rocío si han ido a la tintorería. Mi labor principal estos días ha sido montarlas. No me las he probado aunque la tentación la tenía toda pero ha sido un respeto muy grande. La de Lola cuando la estaba colocando en el maniquí había un momento que la abrazaba y me emocionaba. Las olía.

¿Tú has conocido a las artistas que las han lucido?

No, a Rocío si y a Carmen pero siempre las he admirado. La de Lola de Carlos Saura estoy harta de ver esa escena y la familia Flores ha dicho si y es una antesala porque el año que viene abren ellas su museo.

"Yo veo la exposición en Tokio o en Nueva York"

¿La exposición se podrá ver en algún sitio más que en Madrid?

De momento no se hace itinerante a no ser que cuando acabe el día digamos que sí y yo no quiero solo España porque mi carta de los Reyes Magos yo la escribo en letras mayúsculas yo la veo en Tokio o Nueva York. Imagínate esa exposición en Tokio.

¿A tu hija no le pones vestidos de flamenca?

Le he puesto, el otro día encontré muchos vestidos de flamenca de pequeña ahora le doy un añito para que se los ponga.

¿Ya hueles a Feria?

Si aunque este año no me podré poner la flor por el pelo.

¿Te arrepientes de habértelo cortado?

En esta época no, no me arrepiento porque me gusta cambiar. Es la segunda vez que me hago este corte porque cuando nació Naia también me lo hice y solo me arrepiento porque no me puedo poner la flor (Risas).

"El 14 de mayo estreno en Canal Sur un programa de moda"

¿Qué otros proyectos tienes?

El 14 de mayo se estrena 'Andalucía es moda', un programa en Canal Sur sobre moda que presento y dirijo los contenidos. He hecho varias cosas de presentadora como unos realities en Canal Sur. Son 13 programas. Y con 'Bloomers' bikinis que empezamos ya temporada y empezamos a vender en 'El Corte Inglés' y es un gran paso.

¿Tu aniversario de boda es dentro de nada no?

Si, en junio, cuatro creo que hacemos (risas). Si estamos juntitos, lo celebraremos. Pero en esta vida no se sabe nunca.

¿Cómo lleváis estar tanto tiempo separados porque él está de gira siempre?

Pues bien porque así no discutimos, cuando yo llego con la maleta, él la saca (Risas). Esta mañana he estado con él porque ahora tiene conciertos en el Florida, canta en el escenario de 'Íñigo, el pendiente'.

