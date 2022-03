Si algo dejó claro Jesulín de Ubrique a la hora de apuntarse a 'El Desafío' es que llegaba con grandes miedos y con ganas de superarlos. Ya en su primera gala, el torero aseguró que tenía claustrofia, un miedo al que se enfrentó al realizar un número de escapismo en una caja bajo varios kilos de arena. Ahora, se ha enfrentado a su mayor miedo: las alturas. Una situación que ha hecho que el andaluz acabara roto, llorando en medio del plató después de terminar su prueba con éxito.

El reto consistía en crear una gran torre de sillas con las que llegara al techo del plató, situado a más de cinco metros de altura, para poder colocar una bombilla. El reto era doble: crear una torre estable a partir de sillas de madera, y mantenerse en pie sobre ella durante unos minutos para poder hacer la operación de poner la bombilla. Todo ello con el gran vértigo que desde el minuto uno el torero confesó que padecía. "Las cosas de altura me dan mucho miedo. Voy a hacerlo porque se me va a meter en la pelota, pero no es nada fácil", avisaba.

Antena3

La prueba comenzó bien aunque el miedo hacía que Jesulín no pudiera articular palabra durante el reto. Solo era capaz de realizar gruñidos de dolor por el gran esfuerzo físico y mental que estaba realizando tras colocar cada una de las sillas, sin ningún tipo de adhesión, y subirse a ellas. Un esfuerzo que hizo que gritara en el momento en el que colocó la bombilla liberando la tensión y, al llegar al suelo, no pudiera evitar romperse entre lágrimas ante los aplausos y gritos de sus compañeros que estaba sufriendo por él desde el sofá.

Antena3

"No he tocado techo, uno puede hacer muchas cosas si se las propone", decía más tarde el torero. El esfuerzo fue recompensando y es que Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val le otorgaron la mayor puntuación al ver la complejidad del reto y el esfuerzo que le había costado cumplirlo. "No me siento triunfador, quiero demostrar mucho más", dijo, dejando clara su autoexigencia. Tras esta victoria del torero, se queda segundo en el ranking general liderado por Raquel Sánchez Silva y con El Monaguillo en tercer lugar.

