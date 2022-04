Ana Rosa Quintana continúa siguiendo los pasos necesarios para tratarse del cáncer de pecho que le fue detectado el pasado año. Después de meses sin apenas conocerse cómo avanza su tratamiento, hace unas semanas conocimos que debía ser intervenida quirúrgicamente para extirparle el resto del tumor que no había sido removido por la quimioterapia a la que se le ha sometido en este tiempo.

Después de una semana de vacaciones, Joaquín Prat ha hablado con la prensa y ha confesado cómo se encuentra su jefa asegurando que "está estupenda y va muy bien y así va a seguir. Hay Ana Rosa para rato". Un mensaje de lo más optimista debido a los avances que está consiguiendo con la terapia y con esta intervención: "hasta donde yo sé ha sido todo un éxito", añadía al portal 'Jaleos' después de que se produjera la operación de Ana Rosa. Tan bien habría ido que la presentadora ya estaría en casa descansando.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Él mismo era el encargado de anunciar en su programa que la periodista sería sometida a una intervención clave en su tratamiento. Tras esta operación, según el citado portal, Ana Rosa se ha refugiado en la urbanización de Sotogrande, ubicada en Cádiz, donde habitualmente suele pasar los veranos y donde coge fuerzas para su recuperación.

"Seguro que la veréis antes de lo que pensáis", confesaba ayer en décimo aniversario de la Beso Beach en Madrid, a los compañeros de Gtres, a lo que matizaba que: "Espero que vuelva para verano, nosotros esperamos siempre que cuanto antes. No sé exactamente cuales son los tiempos, porque eso lo tienen que decidir los médicos y ella misma".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io