Ana Rosa Quintana: los momentos que han marcado su vida

Descubre qué famosos son Capricornio como Ana Rosa Quitana.

Inés Ballester ha estado presente en los Premios Talento 2022 que se han celebrado en el Teatro del Institut français de Madrid. Un evento muy especial que ha sido muy emotivo para la presentadora. "Siempre me emociono y más en este caso que se lo voy a entregar a Ramón Camblor, que es el jefe de programas de contenidos de Telemadrid. Y es que yo le quiero, le adoro y le respeto muchísimo, así que para mí es especialmente emotivo", ha reconocido.

Una cita muy importante donde ha habido lugar para acordarse de Ana Rosa Quintana. La periodista ha confesado que mantienen el contacto a través de mensajes en los que le va contando cómo evoluciona su lucha contra el cáncer, un tema que ella conoce de primera mano porque también lo padeció. "Creo que pronto le veremos de nuevo en televisión", ha asegurado Inés Ballester. Descubre qué le ha dicho la presentadora sobre su estado de salud pinchando el vídeo de arriba.

Por su parte, ella ha confesado que ahora está muy feliz de poder presenciar estos premios en los que se reconoce el trabajo de las personas que están detrás de las cámaras. "Es gente con la que he trabajado en la mayoría de los casos y yo sé lo que hemos peleado, también lo que nos hemos reído, que nadie piense que esto es un sufrimiento. Por lo general, lo pasamos muy bien y hacemos mucha convivencia", ha confesado mostrando lo orgullosa que se siente al ver a sus compañeros recibir un reconocimiento a su trabajo.

"Yo entro en el plató ya con las luces y música en directo y se me olvidan todos los problemas. Es verdad que se merecen este reconocimiento por parte de todos y yo creo que es una idea buenísima de la academia", ha indicado. Un momento en el que ha aprovechado para explicar lo feliz que está ahora con su programa 'La música de mi vida'. "Estoy muy contenta con el programa, creo que es un buen formato y espero que nos renueven", ha reconocido.

Unas declaraciones en las que también se ha 'mojado' sobre qué le parecería que el rey Juan Carlos I volviese a España. No te quedes sin saber qué ha dicho sobre esto y sobre la salud de Ana Rosa Quintana haciendo click en el vídeo de arriba.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io