patricia pardo y su indirecta a ana rosa quintana

Patricia Pardo ha pasado de evitar el color amarillo a vestirlo cada vez que tiene ocasión. Como ya han hecho otras compañeras de cadena, como Terelu Campos, la presentadora de 'El programa de AR' se ha apuntado a la tendencia del traje en este tono. Pero el look de Patricia esconde mucho más de lo que a simple vista parece. Por un lado, la presentadora hace un guiño a Ana Rosa Quintana y por otro manda también su apoyo a Ucrania, en plena guerra con Rusia, al elegir uno de los colores de su bandera.

Su 'jefa' siempre le ha dicho lo bien que le sienta el amarillo y ella, por superstición, no quería llevar un look en ese tono. El pasado noviembre, unos día después de que Ana Rosa Quintana anunciase su retirada de la pequeña pantalla para tratarse del cáncer de mamá que le han diagnosticado, Patricia ya llevó un traje amarillo y entonces declaró: "Le quiero dar un beso gigantesco a Ana Rosa que además, hoy voy de amarillo. Yo era muy supersticiosa y ahora es el color de la suerte porque esta mañana me ha dicho que es color de la vida. Así que, larga vida a la reina y vuelve pronto". Y así lo ha demostrado al lucir, de nuevo, un 'total-look' amarillo.

Por otro, la presentadora muestra su apoyo a Ucrania. El amarillo es uno de los colores de la bandera ucraniana y son muchos los rostros conocidos los que quieren demostrar su apoyo a los ucranianos con sus looks. De Carlota Corredera -con su traje azul y top amarillo- a la reina Letizia, que llevó una blusa que recordaba al traje tradicional Ucraniano, con bordados de colores.



Patricia Pardo y su mensaje a la 'Reina' de las mañanas

No hay un solo día, ni en una sola sección que presentadores y colaboradores no manden mensajes de cariño y fuerzas a su 'jefa'. Una de ellas es Patricia Pardo, la que ha sido la sustituta de Ana Rosa Quintana durante los últimos veranos que, desde la baja de su 'jefa', se ha puesto al frente del programa acompañada por Ana Terradillos en la sección de política y Joaquín Prat en sociedad.

Patricia Pardo normalmente se encarga de la sección de sucesos, pero el pasado 8 de noviembre, también presentó la sección de corazón. Entre los temas que se trataron estaban los de la 'no boda' de Kiko Rivera e Irene Rosales y la posibilidad de que el rey emérito hubiera querido conquistar a Bibiana Fernández. Aprovechando la presencia de la actriz entre los colaboradores, Patricia le preguntó y esta lo desmintió por completo. "No me consta que el Rey tuviera ningún interés en mí. Con el Rey no he tenido nada", afirmó Bibiana.

Y como estaban hablando de realeza, la sustituta de Ana Rosa Quintana aprovechó para mandarle un cariñoso mensaje a la 'reina de las mañanas' y decirle que, tras sus palabras, el amarillo se ha convertido en un color que no falta en su fondo de armario.

