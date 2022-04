Joaquín Prat ha aprovechado la Semana Santa para poner tierra de por medio y descansar por completo. Mientras otros famosos se encuentran en Sevilla o disfrutan del fervor religioso en Málaga, el presentador de Telecinco ha dedicado estas vacaciones a visitar un paraíso en que muchos quieren conocer: las islas Maldivas. Después de su viaje con Jesús Calleja, en el que tuvieron que sortear varias alertas que hicieron más entretenida su aventura, el periodista ha querido realizar un viaje más calmado y relajado para disfrutar de sus vacaciones.

Así lo ha demostrado compartiendo una imagen en las redes sociales donde se le puede ver sentado en un suelo de baldosas con lo que parece una piscina al fondo y un complejo de palmeras con farolas, creando un bucólico entorno que el periodista ha explotado para realizar esta fotografía en plena noche. "Zen", se podía leer bajo la imagen subrayando el objetivo de relajación de este viaje.

Joaquín Prat no es dado a compartir su día a día y su intimidad por lo que en las imágenes suele mostrarse solo aunque todo apunta a que podría tener compañía en esta paradisíaca escapada. Podría haber aprovechado estas fechas para disfrutar con su nueva pareja, quien según publica ¡Hola! podría ser una empresaria llamada Natalia Barrilero. Una joven que habría ocupado el corazón del catalán después de Ana, con quien disfrutaba a finales de año. Estas serían las dos mujeres que habrían compartido la vida con el catalán después de su divorcio con Yolanda Bravo tras 12 años de relación.

