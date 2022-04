Belén Esteban no entiende a Irene Rosales. Sin ningún tipo de censura, la colaboradora de 'Sálvame' no se ha cortado a la hora de hablar de lo que le parece que la mujer de Kiko Rivera no haya dado ningún signo de apoyo a la concursante de 'Supervivientes' en sus primeras horas de concurso'. Sobre todo, después de haber confesado que se quedó dormida durante el inicio del programa y no pudo ver cómo Anabel saltaba del helicóptero, algo que ha indignado a Belén.



"Estoy muy contenta de que haya dado el paso para estar en el concurso", aseguraba Irene Rosales en las declaraciones a los medios al día siguiente del estreno, "espero que lo disfrute mucho y que llegue muy lejos. Es verdad que he estado muy ausente, no he estado con las redes sociales, ayer me acosté muy temprano. Que disfrute mucho, lo pase bien y no piense en lo de fuera. A las 22:30 estaba frita". Belén no ha tardado en reaccionar a estas palabras.

"Me parece fatal cuando ha entrado y ha dicho que se quedó dormida viendo la gala", ha asegurado, "me parece muy egoísta, me he quedado… Me ha sorprendido mucho". Y es que se ha mostrado muy crítica con la colaboradora de 'Ya son las ocho', de quien parecía sentirse decepcionada después de esta intervención. "Eso no se hace aunque te haya pasado. Que a todos nos ha pasado", apuntaba Jorge Javier Vázquez apoyando la tesis de su compañera.

No obstante, Rosales matizaba en sus declaraciones que, a pesar de haberse quedado dormida en el directo, pudo ver la gala al día siguiente: "Cómo ella ha sido líder, cómo ha saltado, lo nerviosa que se puso en el helicóptero y estoy al tanto de todo. Eso no significa que no la apoye, solo que he estado más ausente".

