El reality estrella de Telecinco ha vuelto a su programación y la cadena ya disfruta de sus resultados. La primera gala de la nueva edición ha devuelto a la cadena de Mediaset el liderazgo absoluto en el prime time. Con su debut, el programa que presenta Jorge Javier Vázquez regresa con el apoyo de 2.308.000 espectadores y una cuota de pantalla de 21,7%.

La 1 se coloca como la segunda opción más vista de la noche del jueves. Lo hace de la mano de Cuéntame, que esta semana destaca reuniendo frente al televisor a 1.136.000 personas. Si hablamos de share, es la película de Antena 3 la que se coloca en segunda posición con una cuota de pantalla del 11% y 1.025.000 espectadores.

Por su parte, el programa de laSexta Encuentros inesperados sufre esta semana una caída hasta una cuota de pantalla del 3,3% y 461.000 espectadores. Supera estas cifras el Horizonte Iker Jiménez en Cuatro que esta semana firma una cuota del 5,5% y 519.000 fieles.

'Supervivientes 2022': el peor estreno

Eso sí, Supervivientes consigue su estreno histórico menos visto en número de espectadores, y pierde 507.000 espectadores respecto al salto en helicóptero del año pasado. En cuota de pantalla, sin embargo, no es mínimo histórico, pero sí la más baja desde el año 2014, cuando marcó un 21,4%.

Supervivientes 2022 también firmó el mejor estreno de la temporada en Telecinco, pues ninguna de sus tres apuestas punteras del presente curso -Entrevías, La isla de las tentaciones 4 y Secret Story- puede presumir de las cifras que este jueves alcanzó el programa conducido por Jorge Javier Vázquez, que demostró que puede seguir congregando a más de un 20% de cuota a pesar de la crisis de audiencias en la que está inmersa Telecinco.

