Parece difícil pero Isabel Pantoja ha conseguido poner de acuerdo a su hijo, Kiko Rivera; su hija Isa; su sobrina Anabel; y a su nuera, Irenen Rosales. Los tres primeros ya habían denunciado públicamente el trato que recibió la tonadillera a su llegada al Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga para responder por la supuesta venta irregular de la casa 'Mi Gitana', en Marbella. Isabel tuvo que ser escoltada por siete guardia civiles y ya en la sala, delante del juez, rompió a llorar por la tensión del momento. Una indignación a la que ahora se suma la mujer del Dj.

Irene Rosales, que ya está recuperada de su problema de salud, ha afirmado que "no" le parece bien cómo se trató a su suegra. "Creo que han sido muy injustos, podrían haber hecho el trabajo más fácil y mejor, no la prensa en sí. Se merecía como persona humana haber tenido una buena entrada y que no hubiera tenido ese acoso. Siempre la cogen de cabeza de turco para todo, es una pena. Esperamos que salga todo lo mejor posible".

Irene Rosales y su suegra, Isabel Pantoja, en una imagen de archivo. Gtres

Estas declaraciones se producían solo unas horas después de que Kiko Rivera compartiera en sus redes sociales cómo se sintió al ver a su madre de nuevo en el banquillo. "Fue un día complicado, soy humano y tengo corazón. No fue un momento precisamente bonito. Cuando estamos en caliente y enfadados podemos llegar a decir cosas que realmente no sentimos, así somos los humanos. Espero de corazón que a mi madre no le suceda nada malo (...)", comentó. Unas palabras, en las que también lanzaba una indirecta a su hermano, Francisco Rivera: "La mejor defensa no es atacar y alegrarse del mal ajeno. Se puede volver en tu contra. Eso deberían aprenderlo algunos".

Isa y Anabel, indignadas por el trato a Isabel Pantoja

La primera en hablar lo ocurrido en los juzgados fue Isa Pantoja, que denunció en 'El programa de AR'. "Ella no sale de Cantora, está sola todo al día y solo cuenta con mi tío Agustín con el que está las 24 horas del día y de repente va a un juicio y se encuentra con esto. Es algo que revive y ha tenido que ser horroroso. Estoy impresionada", comentaba la colaboradora televisiva.

Su prima, Anabel, también reaccionó a las imágenes escribiendo en sus redes una defensa a su tía. "La justicia es igual para todos los españoles (...). Pero se ve que Isabel Pantoja no, lo que importa es la imagen humillante en un banquillo, en los cuales el resto de personas como Messi, Ana Duato, Inmanol Arias, Shakira, acusados por delitos similares entran como en una alfombra roja y protegidos", escribía en su Instagram.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io