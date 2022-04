Ana María Aldón ha vivido una de las tardes más complicadas en 'Viva la vida'. La mujer de José Ortega Cano se ha tenido que enfrentar a una difícil pregunta que le ha formulado uno de los colaboradores del programa. Ante los rumores surgidos en los últimas semanas, Diego Arrabal le ha hecho directamente la pregunta que muchos se hacen: ¿ha ejercido en alguna ocasión la prostitución? Ante estas palabras, Ana María se mostraba estupefacta.

Se planteaba que tenías una "vida muy divertida" , comentaban después. "Jamás, jamás. Tú pregunta me parece aberrante. Eso no lo he hecho jamás, pero en el caso de que lo hubiera hecho me correspondería a mí contarlo, a nadie más".", contestaba de manera contundente la andaluza. Totalmente destrozada por dentro, pero con cara de póker, Ana María se mantenía firme. Ganándose el aplauso del público y de sus compañeros.

"Siento mucho por donde se ha desviado este tema y siento mucho verte así", ha comentado después Diego Arrabal después de ver a Ana María hundida. "Yo tengo un corazón, Yo soy persona y yo cuando salgo me vengo abajo", ha confesado en plató. Ambos compañeros terminaban fundiéndose en un abrazo.

Las especulaciones sobre el pasado Ana María Aldón

Ana María escuchaba casi sin poder creerlo lo que se había hablado sobre ella y su pasado esta semana en 'Sálvame'. La andaluza ha tenido que escuchar las insinuaciones de Lydia Lozano dando a entender que, cuando Ana María era joven, su padre la "obligaba a llevar dinero a casa".

Casi sin voz, Ana María contestaba a la periodista y al resto de personas que aparecían en el vídeo asegurando que piensa tomar medidas legales al respecto: "Esto ya supera cualquier límite, no sé quién está filtrando esas informaciones falsas pero el simple hecho de que se especule con ello es muy grave y no me voy a quedar callada".

Emma García apoya a Ana María Aldón en su peor momento

Tras estas dolorosas declaraciones, Ana María se ha roto por completo y ha reconocido que no puede más: "No es que a veces me plantee dejar la televisión, es que a veces me planteo dejar la vida". Unas palabras que han hecho reaccionar a Emma García que le ha pedido a su compañera que, por favor, no dijese eso.

"Yo lucho, peleo por no caerme, si veo que me voy a caer peleo y me vuelvo a levantar, pero es que ya no puedo más", confesaba Ana María dejando claro que es muy fuerte, pero que su salud mental está resentida y aunque ahora está bien, estas cosas no le sientan bien.

"Eres una mujer muy buena y muy generosa, te queremos y no queremos verte así", le decía la presentadora en nombre de todos sus compañeros. Finalmente todos acaban dando un gran abrazo a la mujer del torero y mostrándole todo su apoyo en estos momentos tan complicados.

