Aunque parecía que la vida de la ex superviviente Lola Mencía remontaba mientras disfruta de su soltería tras su ruptura con Iván y de su nuevo trabajo como jefa de un hotel canino, ahora la realidad le ha dado un tortazo a lo Will Smith, y es que la joven influencer está muy preocupada con un tema serio de salud: no sabe si puede llegar a desarrollar, en un futuro, una enfermedad degenerativa que ya existe en su familia: Parkinson.

Lola, a través de los stories de su Instagram, se ha sincerado con sus miles de seguidores, con los que se ha ahorrado los paños calientes, e incluso llega a asegurar que tiene algunos síntomas que podrían indicar el principio de la enfermedad: "Un temblor que yo me estoy dando cuenta de que estoy empezando a desarrollar". La joven no ha querido entrar en detalles sobre éstos, aunque algunos de los más comunes suelen ser fuertes temblores o espasmos de las extremidades, rigidez muscular, lentitud en los movimientos, alteración de la postura y del equilibrio e incluso cambios en el habla, que se producen cuento las neuronas dejan de producir dopamina, sustancia química esencial para el correcto funcionamiento del cerebro. "Es un tema importante para mí", ha asegurado. Algunos famosos, como Robin Williams, también ha sufrido esta enfermedad.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Precisamente esa preocupación de Lola viene porque ya hay un caso de este mal en su familia: una tía suya sufre desde hace algún tiempo "una especie de Parkinson" que le provoca fuertes temblores en las manos. El caso de su tía, además, parece algo especial, y existe preocupación en el resto de su familia porque la mujer ha tenido que someterse a varias cirugías nada fáciles: "Ha ido a muchas consultas, incluso le han operado con una operación muy compleja, abriéndole la cabeza y poniéndole una especie de circuito para controlar ese temblor", ha contado, aunque no ha querido entrar más en detalles.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Esperamos que lo suyo no sea nada y, si así fuera, pueda poner remedio cuanto antes, y es que ahora lo importante es que el reputado neurocirujano con el que trata su tía, ahora también se ponga manos a la obra con ella para conocer su estado. ¡Ánimo!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io