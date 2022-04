Comenzar una relación es muy bonito en la mayoría de las ocasiones... pero no fue el caso de Víctor Elías y Ana Guerra, y es que la pareja de artistas, aunque a día de hoy se quieren y se adoran, no empezaron con muy buen pie: fue la propia Ana, en una entrevista, la que confesó que su relación, que comenzó siendo profesional, vino con algunos rifirrafes de serie, y ahora ha sido Víctor el que lo ha confirmado: "Eso de que del amor al odio hay un paso... debe de ser verdad", ha dicho él en el marco del festival Ibicine, celebrado este pasado fin de semana en Ibiza.

Aún así, Víctor ha querido quitarle hierro al asunto: "Creo que somos bastante profesionales los dos y con las cosas muy claras. Eso es maravilloso, pero bueno, esas cosas, siempre por el bien del proyecto, pueden chocar. Pero cuando chocas es cuando te das cuenta de que sigues la misma línea y tienes el mismo fin". "Cuando sale todo bien, yo no me lo creo", ha explicado con humor el actor de 'Los Serrano'.

Aún así, Víctor -que, aunque coincidía con Ana en el festival, posaban por separado- ha preferido guardarse para su intimidad el momento en el que ambos tiraron a la basura su 'cabezonería' y se enamoraron, pero lo que sí ha querido ha sido confesar que está la mar de a gusto con su chica: "Evidentemente, el futuro me lo planteo todo con ella", y es que se nota que está de lo más enamorado.

Ana tampoco se queda atrás, y es que hace sólo unas semanas respondía "ojalá" a la pregunta de los periodistas sobre la maternidad si le gustaría ser madre junto a Víctor, algo que seguro que a él no le pilla por sorpresa viendo la respuesta de él sobre su futuro juntos. ¿Será Ana una de las famosas que dé a luz este 2022?

