Ana Guerra y Víctor Elías han vivido una noche muy especial en el concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' organizado por Rocío Carrasco en el que diferentes artistas han querido rendir homenaje a 'La más grande'. Mientras que él ha participado en este evento realizando la dirección musical, la cantante se subió encima del escenario para interpretar la canción 'Señora'. Sin duda, un momento muy importante para ambos donde también hubo tiempo para hablar de su amor.

La pareja decidió confirmar su relación el pasado mes de febrero con un romántico vídeo que compartieron a través de sus redes sociales. Desde entonces no han dudado en hablar sobre lo felices que están juntos, y es que además de pareja también forman un gran equipo en el terreno profesional. Ahora, durante este evento, en el que han aparecido por separado, han aprovechado para explicar cómo está su relación y cómo ven su futuro juntos. Descubre todo lo que han contado haciendo click en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que la cantante y el músico han demostrado tener una gran conexión y es que, a pesar de haber realizado sus declaraciones por separado, han demostrado que piensan igual en muchos aspectos. Respecto a su amor, ambos tienen claro que les gustaría que esto fuese para siempre. "Nunca se debe empezar una relación si piensas que tiene fecha de caducidad", ha indicado Ana Guerra radiante por el gran momento tanto personal como profesional que está viviendo.

Por su parte, él no ha dudado en reconocer que las mujeres de su vida y sus grandes referentes son su madre, su tía y su pareja, Ana Guerra. Víctor Elías ha sorprendido desvelando cuáles son sus planes de futuro, ¿se plantea tener hijos? Descubre qué ha dicho y cómo ha reaccionado ella pinchando en el vídeo de arriba.

