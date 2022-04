Ana Guerra está totalmente feliz. La cantante vive una dulce relación con el actor y músico Víctor Elías que confirmaron un romántico vídeo hace apenas dos meses, después de grandes rumores que les relacionaban. Ahora, disfrutan de su amor sin esconderse y comparten escapadas y románticos momentos en los que la música ha sido su gran hilo conductor puesto que es una de las pasiones que une a ambos.

Ahora, tras meses de relación, la cantante no se esconde y confiesa que tiene planes de futuro con su chico pues tiene una fuerte creencia sobre las relaciones: "no empiezas una relación si crees que tiene fecha de caducidad". Unos planes en los que puede que tenga cabida la maternidad, algo que ha dejado claro en las declaraciones que ha dado durante la presentación del documental de Laura Pausini, a la que ha acudido del brazo de su ex compañero de OT, Alfred.



Gtres

A preguntas de los periodistas, que puede escuchar en el vídeo que hay sobre este artículo, Ana Guerra ha confesado que sí que ha pensado en la posibilidad de ser madre y tiene una conclusión acerca de ello: ¿está entre sus planes de futuro? La cantante ha respondido a esto de forma muy sincera en el vídeo que tienes sobre este artículo. En él también ha asegurado si cree que podría llegar a ser madre junto a su chico, Víctor Elías, con quien convertirse en madre. Una pregunta a la que ha dado una respuesta concisa pero muy sincera. ¿Se convertirá en una de las famosas que dará a luz este 2022?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io