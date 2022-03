Ana Guerra y Víctor Elías sorprendieron a todos al confirmar su relación con un romántico vídeo que compartieron en sus redes sociales. Ahora, el músico ha querido dar otro importante paso presentándole a su chica a una persona muy importante para él: Natalia Sánchez. Sin duda, un momento muy especial para el artista y es que Víctor Elías está muy unido a la actriz. Ambos trabajaron juntos en 'Los Serrano' y desde entonces no se han separado, apoyándose siempre en cada momento importante de sus vidas.

De esta forma, el músico ha aprovechado que Natalia Sánchez ha acudido a verle actuar para presentarle a Ana Guerra y parece que todo ha ido sobre ruedas, y es que la actriz parece estar encantada con la novia de su amigo. "Ana Guerra no lo sabe pero… la he adoptado como 'cuñada postiza'…", ha escrito en sus redes sociales junto a una serie de fotografías donde aparecen los tres.

La actriz parece haber congeniado a la perfección con ella y es que ha confesado que es tal y como se lo esperaba. "Al acabar, pasé al camerino, Víctor nos presentó y es(como ya me habían dicho) ¡para comérsela! 😍¡Gracias por el conciertazo de ayer, parejaza! ¡Ya estoy deseando veros otra vez dentro y fuera del escenario!", ha confesado explicando cómo fue ese momento tan especial.

Pero no solo le ha conquistado con su personalidad, sino que también ha quedado maravillada con su voz. "Lo que no esperaba (porque nunca la había visto en directo) fue lo de ella… ¡Madre mía! Qué voz, qué talento, qué presencia… Nada que envidiar a “una de las grandes” porque ella YA ES una de las grandes del panorama nacional…", ha reconocido.

Sin duda, un bonito mensaje donde, por supuesto, también ha tenido grandes palabras de cariño hacia su amigo, que ha vuelto a sorprenderle una vez más con su talento. Eso sí, le ha pedido que no se ponga "celoso" por lo bien que ha congeniado con su chica. "No te pongas celoso que te conozco… ¡nos vemos el miércoles para comer que hay muuuucho que contar!Gracias una vez más!Te ai lov yu!".

De esta forma, parece que Ana Guerra ha conseguido superar una prueba muy importante en su relación, y es que seguro que para Víctor Elías es muy importante que su chica y su gran amiga se lleven bien. Un reencuentro sobre el que también ha querido comentar algo la pareja de Natalia Sánchez, que no pudo estar presente en el concierto. "A la próxima me uno", ha indicado. Por su parte, la cantante le ha agradecido las bonitas palabras que le ha dedicado, mostrando que ella también está muy feliz de haberle conocido. "Eres increíble Bella! Gracias por tus palabras y por tener una sensibilidad tan bonita", ha comentado mostrando la alegría que le ha dado poder verle.

