Marta Riesco ha reaparecido muy feliz en 'El Programa de Ana Rosa' tras confirmar que ella y Antonio David Flores se han dado una nueva oportunidad. Tras explicar el acuerdo al que han conseguido llegar para reconciliarse, la colaboradora no ha dudado en explicar qué le parece que su pareja decidiese trasladarse a Málaga para pasar su cumpleaños con Olga Moreno y con sus hijos en vez de con ella. Un evento donde se le pudo ver paseando junto a su ex pareja y su madre de lo más feliz.

La reportera ha dejado claro que las imágenes en las que aparecen juntos no le afectan y que tampoco le molestó que decidiese estar con ellos ese día. "Es una pareja que está muy bien. También lo hace por los hijos que tienen en común. Él siempre me ha dicho que sus hijos son lo primero y yo lo sé desde el principio y acepté esas condiciones del juego", ha aclarado.

Marta Riesco ha recalcado en más de una ocasión que Antonio David Flores y Olga Moreno siguen manteniendo una relación excelente a pesar de su ruptura, algo que a ella le parece muy bien. De hecho, ha asegurado que no le crea ningún tipo de "inseguridad" que todavía siga quedándose a dormir en casa de su ex pareja cada vez que está en la ciudad andaluza, aunque ha dejado claro que siente que eso es algo que cambiará dentro de poco tiempo.

Pese a asegurar que no le molesta, la colaboradora ha confesado que le habría encantado estar allí. "Entiendo que hay que favorecer a los más pequeños", ha desvelado asegurando que si hubiese ido ella se podrían haber creado situaciones incómodas. Además, siente que ella ha hecho "cosas mal" hablando de su relación en plató, por lo que le parece que "no están en el mejor momento" para haber estado ella junto a su familia en ese día tan especial.

Pese a todo, ha reconocido que espera que esto sea algo momentáneo y que el año que viene ya pueda estar junto a él como una más en la familia, y es que ella ya ha dejado claro que está muy enamorada.

