La vida de Cristina Porta es bastante pública y ella no se corta en contar todo lo que acontece en su día a día en las redes sociales. Sin embargo, hasta ella tiene sus secretos, y así lo ha dicho en su canal de mtmad, donde sus amigas del alma la han 'entrevistado'. De hecho, precisamente sus amigas han sido mucho más incisivas que cualquier periodista (porque donde hay confianza, da asco, ya se sabe), y han ido directamente a la yugular: ¿ha estado con alguien desde la ruptura con Luca Onestini que no haya contado?

Cristina ha confirmado que sí ha estado con alguien, pero no ha querido contar más detalles, ni siquiera a ellas, que no sabían nada y han alucinado como el resto de nosotros. "Tengo mis secretos", ha apuntado. Además, ha asegurado que desde que saliera en 'Secret Story' su fama se ha disparado, y ha confesado que ha habido famosos que se han puesto en contacto con ella a través de las redes, pero no ha querido aclarar con qué intenciones. ¡Pillina!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Después de algunos rifirrafes, la relación de Luca y Cristina llegó a su fin el pasado mes de marzo tras alguna que otra crisis, tan sólo unos meses después de salir de la casa de 'Secret Story'. Ambos crearon una historia de amor muy bonita, que con la vuelta a la realidad se vio truncada: "Estoy dolida. Lo digo aquí porque nuestra historia surgió dentro de la casa de los secretos. Me parece infantil hacerlo en redes sociales", contó en Telecinco entre lágrimas. En un intento de arreglar las cosas, Cristina llegó a coger un avión y se presentó en Italia para hablar con Luca, pero aquello sólo sirvió para reconfirmar su ruptura al intentar ponerse en contacto con Luca y él no presentarse donde ella estaba. No había vuelta atrás, así que ahora ambos han empezado a reconstruir sus vidas por separado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io