Que la cosa no iba bien en las últimas semanas entre Luca Onestini y Cristina Porta no era ningún secreto: ninguno de los dos quiso ocultarlo en televisión en una de sus últimas apariciones juntos, y teniendo en cuenta que tampoco se mostraban juntos en las redes sociales, muchos se aventuraron ya a decir que estaban al borde la separación o que, directamente, habían roto. Pero sus últimos movimientos parecen decir todo lo contrario, y ahora él, con una foto en sus historias de Instagram, y ella, compartiendo un bonito momento juntos, han tirado por tierra todos los rumores.

Fue este lunes cuando él mostró una bonita imagen de los dos cenando cogidos de la mano, mientras que ella aprovechó el concierto que este 8 de marzo (Día de la Mujer) Rocío Carrasco organizó en honor a su madre, Rocío Jurado, en Madrid para demostrarle al mundo que lo suyo con Luca sigue yendo tan bien como siempre y que las disputas que un día les alejaron ya son cosa del pasado.

Instagram

Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Desde hace unas semanas parece que Luca y ella se han propuesto que la cosa funcione: no ayudó que él se marchara a Italia por temas profesionales mientras estaban en crisis, pero ahora que ha vuelto han hablado y han decidido apostar por su relación. Además, Cristina compartió hace sólo unos días su nuevo tatuaje, la fecha '9-9-21', sin hacer referencia a Luca, pero con un claro guiño a él: "Pisé la casa y también te conocí". Por otro lado, sus planes pasan por instalarse en Madrid, y ella ya habría alquilado un piso en el centro.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Su historia de amor no fue precisamente un cuento de hadas: a ella se le notó que desde el principio en 'Secret Story' que Luca le hacía tilín, pero él, además de no mostrarse muy cariñoso, parecía que pasaba, aunque cuando ella se alejaba, él corría detrás, hasta que finalmente los dos se dejaron llevar por la pasión y dejaron de contener sus sentimientos. Por supuesto, también tuvieron su buena crisis dentro del reality, pero finalmente triunfó el amor y hasta consiguieron llegar a la final juntos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io