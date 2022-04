Rafael Amargo está cada vez más tranquilo mientras su situación con la Justicia se va normalizando y aclarando después de que en 2020 se le acusara de un delito contra la salud pública y de tráfico de drogas. El bailaor quiso pasar este lunes por una presentación en Madrid en la que no tuvo problema en responder a las preguntas de la Prensa, y ahí fue cuando habló abiertamente de Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, y su relación con ella después de unir fuerzas en la obra 'Yerma', en la que Carla debutó como actriz de teatro.

Según Rafael, su relación es fabulosa, pero admite que Carla es un poco "dispersa": "Igual que Alejandro (hijo de Ivonne Reyes) es más centrado, ella es más dispersa", apuntó, pero eso no la anula en absolutamente nada, ya que también asegura que es buenísima persona: "Tiene un corazón grandísimo. Me produce mucha vulnerabilidad y mucho amor", comentó el granadino, y es que reconoce que para él Carla es un punto débil porque la quiere mucho.

Amargo, además, llegó al acto con un nuevo look, sin barba pero con bigote, que le sentaba especialmente bien, ya que es una de las tendencias en 'grooming' de esta primavera entre los famosos, y Rafael siempre intenta estar a la última. "A él todo le queda bien", apuntó su novia, Luciana, sobre el nuevo look del coreógrafo, con el que parece estar encantada. Él, por su parte, agradeció el piropo y aprovechó para revelar que los próximos meses estará en Madrid trabajando "con programa doble. La obra 'Yerma' y una pieza nueva", aclaró.

