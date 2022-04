La relación de Gloria Camila y Ana María Aldón nunca ha sido fácil y en las últimas semanas los cruces de reproches entre ambas han sido públicos. Tras el enfrentamiento de Ana María y su cuñada Conchi, Gloria Camilia afirmó que es mejor "lavar los trapos sucios en casa" y que su padre "quiere a las dos partes, no tiene que posicionarse él si los demás no se entienden". La respuesta de su madrastra fue contundente: "No me voy a callar más". Pese a estas rencillas, la hija de Ortega Cano siempre ha afirmado que las cosas entre ellas "están bien", y ha demostrado esta afirmación con su apoyo público a Ana María tras salir a la luz los rumores de que podría haber ejercido la prostitución.

En 'Viva la vida', Diego Arrabal preguntó a su compañera de programa: "¿Has ejercido la prostitución?". A lo que ella respondió con un rotundo: "Jamás, jamás, jamás". Ahora, Gloria Camila ha defendido a la mujer de su padre de estas acusaciones: "Me dio pena tener que aguantar. Hay rumores que tienen un límite y especulaciones que se van de las manos".

Captura TV

Gloria Camila ha destacado que "Ana siempre ha sido una mujer muy trabajadora, luchadora, no ha tenido una vida fácil, se ha buscado la vida por sus medios, ha estudiado, trabajado en la frutería. Ha sufrido mucho antes, por eso le dije 'Ana tienes que buscarte para que te quites todo lo que llevas dentro".

Sobre la pregunta que le hizo Arrabal a su madrastra, Gloria lo tiene claro: "Yo me levanto y me voy. Una y no más". También ha negado que ese rumor venga de la pfamilia de su padre: "He hablado con la parte de la familia de mi padre. Me han jurado y perjurado que nunca dirían esa barbaridad".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io