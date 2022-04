Ortega Cano fichado por Ayuso para el Centro de Asuntos Taurinos

Tras la entrevista del sobrino nieto de Ortega Cano y la inesperada llamada en directo del maestro para defender a su mujer, hemos podido ver al ex torero saliendo de una clínica tras hacerse varios retoques. Yo cuando digo una cosa, esa cosa va al cielo. Cuando me inicié de pareja con Ana María, eso era para siempre y es para siempre. Y encima con un niño que es un Ortega clavado a mí de los pies a la cabeza que no tengo ninguna duda de que sea de otra persona. Estoy posicionado a su lado", explicaba Ortega Cano defendiendo a su mujer. Más animado tras haber dado un golpe en la mesa, el maestro se ha mostrado ante la prensa contento pero físicamente bastante cambiado por estos retoques.

José Ortega Cano reaparecía con la nuca completamente vendada, la frente llena de bandas adhesivas y ocultando los hematomas en ambos ojos bajo unas enormes gafas de sol. No se conoce con exactitud a las operaciones estéticas que se ha sometido el padre de Gloria Camila, pero sí que se le puede ver incluso más joven.

Gtres

¿Qué retoques se habrá hecho el diestro? Por las vendas y los hematomas, se podría suponer que José Ortega Cano se habría realizado un injerto de cejas, una técnica que consiste en repoblar el vello que con el paso de los años suele perder densidad y, con ello, se avejenta el aspecto general de la cara. En 'Sálvame' podía asegurar Kiko Matamoros que se trata de ese retoque, ya que él también se lo ha hecho. La técnica utilizada trasplanta el vello de la zona de la nuca a las cejas.

La intervención estética ha comenzado a las 11 de esta mañana y ha terminado en torno a las 16.00 horas de la tarde. El diestro no ha querido pronunciarse y tampoco se le ha visto acompañado de Ana María Aldón. Ortega Cano no ha tenido ningún reparo en mostrarse ante las cámaras muy hinchado, con moratones y algo aturdido por la anestesia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io