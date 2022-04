Ana María Aldón presume de amistades carrasquistas View this post on Instagram A post shared by Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos) No sabemos cómo le sentará a la familia de Ana María que esté ahora tan unida a sus compañeros de Telecinco, que a su vez son, casualmente, los más apegados a Rocío Carrasco, y es que en su familia, como todos sabemos, es unánime la distancia con Rocío. Ana María, sin embargo, parece que ha decidido vivir sin pedir perdón ni permiso, aunque eso signifique levantar cierto resquemor o suspicacias en su propia casa...

Joao, Ana María y Belén Ro, de lo más sonrientes View this post on Instagram A post shared by Maestro Joao (@maestro_joao) Si hay dos personas que se han partido la camisa por defender a Rocío Carrasco, esos han sido el Maestro Joao y Belén Ro, que también se han mostrado muy críticos con la familia Ortega y los Flores, y ahora Ana María ha posado muy sonriente junto a ellos.

Antonio y Nicole, cena para dos View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderas) La pareja formada por Antonio Banderas y Nicole Kimpel está en uno de sus mejores momentos, y lo han demostrado con esta bonita foto a pesar de que al actor no le gusta demasiado presumir de amor en las redes sociales. Su último plan romántico ha sido este finde, con una cenita romántica por Barcelona.

La excéntrica pizza de Thalía View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) Sabemos que los ricos tienen unos gustos caros, pero algunos ya se pasan de excéntricos, como este de Thalía, que ha mostrado su pizza favorita al mundo: ¡con caviar! y todo ello acompañado de un resfresco con limón. Porque a ella el vino el gusta, pero una Coca-Cola fresquita ¡le quita todas las penas! A saber los miles de euros que tiene sobre la mano sólo en caviar... ¡Madre mía!

Asier y Mónica, de lo más cómplices View this post on Instagram A post shared by Asier Etxeandia (@asieretxeandia) El actor y la cantante han tenido una buena amistad desde hace tiempo, y por eso ella ha querido contar con él para protagonizar su último videoclip, el del tema 'EY'. "Esto sólo acaba de empezar", ha dicho Asier. ¿Habrá segunda parte con otra canción?

Ana Mena, fresquita en Ibiza View this post on Instagram A post shared by ANA MENA (@anamenaoficial) Es la cantante del momento, y eso significa estar de arriba para abajo casi cada día, dando conciertos, componiendo, preparando temas, grabando... por eso, la cantante de 'Cuando la noche arriba' está disfrutando como una enana de sus días libres. ¿El destino? La maravillosa Ibiza. ¡A cargar pilas!

Genoveva Casanova, posturitas imposibles View this post on Instagram A post shared by Genoveva Casanova (@genoveva_casanova_official) La mexicana parece haber encontrado el equilibrio perfecto en la vida, y no sólo lo decimos porque está en un gran momento, sino porque hay que tener mucha fuerza corporal para alcanzar estas posturas en el yoga. Para ella son "nuevos logros". Para el resto de los mortales, desde luego, nos parece imposible hacer eso sin rompernos algo. ¡Bien por ella!

Lara Álvarez, la más sexy View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) ¿Es posible que Lara esté cada año que pasa mejor que el anterior? Ya era difícil superarse, pero con este look a lo Lara Croft en 'Supervivientes 2022' nos dan ganas de piropearla hasta que nos oiga desde Honduras. ¡Qué mujer...!

Ashley Graham y su cuerpo sin complejos View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) Si hay algo que nos gusta de los famosos es cuando se muestran con naturalidad, y lejos de mostrarse perfecta y retocada en sus fotos como sí hacen otras celebrities tras dar a luz, la modelo 'curvy' Ashley Graham ha decidido posar así: desnuda, con algunos kilitos de más tres meses después de dar a luz y con sus nuevas estrías. Y con todo ello, ¡igual de estupenda que siempre!

