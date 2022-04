Pilar Rubio demuestra en su look con vaqueros que las Converse ahora se llevan con plataforma y sin botín.



"Arriesgada, estilosa y para todas las mujeres". Así define Pilar Rubio la tercera colección de trajes de baño que ha creado junto a la firma española Selmark. La presentadora ha viajado de la capital francesa, donde reside con su familia tras el fichaje de su marido Sergio Ramos por el PSG, hasta la española para presentar sus propuestas. Pilar nos confiesa que comenzó a trabajar en esta colección a principios de 2022 y justo coincidía con sus viajes a París, de ahí haya recibido inspiración de las dos ciudades, Madrid, que lo llevo en las venas y París, que ha sido una mezcla que me ha aportado mucho".



La premisa de Pilar a la hora de diseñar estos 5 modelos de colección cápsula era clara: "Crear bañadores para todo tipos de mujeres, hacer que se sintiesen únicas y creando también un diseño especial y que tuviersen un porqué, esa mezcla de la elegancia de los dos países y también del espíritu romperon. La moda que he visto en las pasarelas pero guarando mis raíces".



, sino que también puedes llevar en tu día a día. Ella misma llevaba en la presentación uno de los modelos con falda de tubo con raja lateral a juego. También ha llamado la atención el lunar que lLa presentadora nos ha contadoy tiene sus razones:"Veo que estiliza y es elegante, mi colección es de pierna muy alta para alargar. He conseguido ese equilibrio de que el traje de baño tape y no favorezca, sino que estilice".

Pilar vive rodeada de chicos: su marido, Sergio Ramos; y sus 4 hijos: Sergio, Alejandro, Marco y Máximo Adriano, y le encanta el diseño pero de ahí a crear una colección de bañadores para hombres y niños... "No, tengo que sentir que yo los quiero llevar y ya luego hablo con amigas y capto ideas y opiniones.no son tan específicos como nosotras". Eso sí, le gusta comprar ropa para que todos su chicos de la casa vayan vestidos igual: "Soy la única chica de la familia y no vestimos todos igual, pero".Hace justo un año le preguntamos a Pilar Rubio si iría a por la niña y nos contestó con un rotundo "no". Este año hemos repetido la cuestión y su respuesta ha sido similar, aunque no tan contundente:Pilar Rubio es una de las colaboradoras televisivas más queridas de nuestro país. La vemos en 'El Desafío ' y 'El Hormiguero' pero ¿sabías que? Le enseñamos una foto de esa época en la que precisamente posa junto a una máquina de coser: "Era premionitorio", nos dice entre risas.De esa etapa recuerda que. Estaba en la Facultad de Económicas de Alcalá de Hénares a la vez que grababa el programa, entonces terminaba la clase y me comía un bocadillo en el coche (que eso está fatal) porque no te daba tiempo de comer. Grabábamos como tres programas al día y fue una época espectacular de la que aprendí mucho y tengo grandes recuerdos". La presentadora nos confiesa que a esa joven Pilar le diría: