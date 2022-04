Antonio David Flores ha querido celebrar el día de su cumpleaños junto a Olga Moreno, su madre y sus hijos. Una gran sorpresa para todos, pues después de su reconciliación con Marta Riesco y que la ganadora de la última edición de 'Supervivientes' en un principio se encontrase en Madrid hacían imposible que tuviese lugar una celebración familiar. Sin embargo, ellos han sorprendido a todos posando juntos.

Pero no solo eso, Antonio David Flores ha querido aclarar su relación con Olga Moreno y con Marta Riesco. Después de meses de especulaciones, de idas y venidas, el colaborador de televisión lo ha aclarado todo, tal y como puedes ver en el vídeo que hay en la parte superior de esta noticia.

Lo cierto es que Antonio David se ha mostrado muy sereno a la hora de aclarar lo bien que le van las cosas. En primer lugar, se ha adelantado a las imágenes que luego hemos visto de él junto a su todavía mujer Olga Moreno y su madre.

"Parece que hay confusión. Vengo diciendo de que independiente de nuestra separación íbamos a seguir siendo una familia-mismas palabras que utilizó cuando anunció el fin de su relación sentimental con Olga Moreno- independientemente de lo que la gente quiera hacer ver", han sido las palabras que Antonio David Flores ha utilizado para dejar claro que su relación con Olga Moreno es cordial.

A pesar de que ya no estén juntos como pareja, por el bien de sus hijos van a seguir manteniendo una relación familiar."Hay una relación estupenda con Olga Moreno desde hace muchos meses. Por eso quería celebrar este día en familia", ha aclarado el padre de Rocío Flores.

Antonio David también ha querido confirmar su reconciliación con Marta Riesco:"Estamos muy bien, estamos muy felices. Queremos que todo esté bien y que esté en orden. Creo que no es complicado rehacer tu vida con otra persona. Ser felices con una persona y con otra. No hay ningún problema con nadie. Independientemente que yo haya rehecho mi vida y esté feliz y contento con Marta. Está todo más que hablado y entendido por todas las partes".

Unas palabras que seguro que la reportera de 'El programa de Ana Rosa' agradece mucho, pues el ex de Rocío Carrasco está cumpliendo todos los requisitos que Marta Riesco exigió para continuar con su relación.

En primer lugar, normalizar su noviazgo, algo que tuvo con su cena y su paseo romántico por las calles de Madrid. Y ahora, la confirmación de que su relación va viento en popa.

Pero Antonio David, no solo habló de novio y Olga Moreno, también tuvo unas palabras para su hija Rocío Flores. El ex colaborador de 'Sálvame' ha pedido que a su hija no se le pregunte por sus relaciones.

"No nos tenemos que llevar mal, tenemos unos hijos. Es una relación cordial. Tenemos mucho respeto y cariño y eso va a perdurar. Solo quiero que todo esté fenomenal. No hay que destruir nada, porque vamos a seguir construyendo porque todo está en orden. Hoy es mi día y me apetece disfrutar de este día en familia. El otro día estuve con Marta en Madrid disfrutando de mi cumpleaños. Y ahora lo hago aquí", ha zanjado el colaborador de televisión.

