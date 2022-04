Rocío Carrasco y Fidel Albiac están más unidos que nunca. A pesar de todos los rumores y comentarios que siempre suscita su relación, la pareja, que cumple 22 años de amor y casi seis de matrimonio ya que su boda se celebró el 7 de septiembre de 2016, continúa feliz y enamorada y así lo demostraron el pasado 27 de abril en su último acto público. Rocío Carrasco y Fidel Albiac viajaron a Sevilla para presentar el recital 'Mujeres que cantan a Rocío Jurado', un nuevo homenaje musical a 'La Más Grande', continuación del concierto que se celebró en Madrid el 8M, que tendrá lugar el 11 de mayo en el Cartuja Center Cite.

Los gestos que Rocío Carrasco y Fidel Albiac se dedicaron en la ciudad andaluza dejaron al descubierto la verdad de su relación: la hija de Rocío Jurado y su marido se adoran y la joven está siempre muy pendiente de su chico con el que comparte amor y negocios como la organización de este concierto. Besos en la espalda, caricias en la cara, abrazos, complicidad... si una imagen vale más que mil palabras, las fotos que la pareja nos regaló en Sevilla dejan claro que su relación es inquebrantable.

Rocío Carrasco aprovechó su reaparición pública para conectar con 'Sálvame' y comentar las últimas novedades sobre la polémica familiar. Su hija, Rocío Flores, aseguró sentirse decepcionada con Olga Moreno y que, si era necesario, criticaba a su padre, Antonio David Flores, algo que Rocío Carrasco no se cree. "No te lo creas. Le duran cinco minutos y luego se le pasa" y habló de la separación del ex guardia civil y Olga Moreno. "Como tú comprenderás... Ni fú ni fá. Lo único que sé es que quien avisa no es traidor", afirmaba.

Pero las polémicas familiares no han empañado el gran momento que viven Rocío Carrasco y Fidel Albiac como han demostrado en su último acto público en Sevilla. Es evidente que la hija de Rocío Jurado está feliz y enamorada de su marido y así lo demuestra.

