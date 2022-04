Anna Ferrer ha realizado su primera reaparición pública desde que anunció que había puesto punto y final a su relación con Iván Martín. Ambos dejaron a sus seguidores muy sorprendidos desvelando en sus redes sociales que habían optado por tomar caminos por separado después de tres años de relación. Ahora, durante la cena de gala de Ana Möller a la que ha asistido, la hija de Paz Padilla ha explicado cómo se encuentra.

La joven ha reaparecido visiblemente nerviosa por tener que hacer frente a los medios de comunicación tras dar esta noticia. De hecho, ha reconocido que estuvo mucho tiempo pensando si debía asistir o no a este acto público. "No me apetecía porque llevo todo el día en un rodaje y también estoy mentalmente saturada", ha indicado intentando mostrándose muy sincera sobre su estado personal.

Gtres

La hija de Paz Padilla ha confesado que ahora están bien y tranquilos, ya que saben que "están haciendo lo correcto". Para ellos ha sido un paso muy difícil de tomar, y es que hace muy poco tiempo que habían decidido irse a vivir juntos dando un gran paso en su relación con el que ambos parecían muy felices e ilusionados. Sin embargo, finalmente las cosas no han salido como se esperaban y han decidido que lo mejor era comenzar una nueva vida pero tomando caminos distintos.

Durante este evento, Anna Ferrer no ha dudado en desvelar qué le ha dicho su madre tras conocer esta situación, y es que Paz Padilla siempre ha tenido una relación muy estrecha con Iván Martín, quien se había convertido en un gran apoyo para ambas tras los duros momentos que han vivido. Descubre qué le dijo su madre y cómo está afrontando esta nueva etapa en su vida haciendo click en el vídeo de arriba.

