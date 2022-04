Belén Esteban está atravesando un mal momento. Después de un accidente en pleno directo en el plató de 'Sálvame', la colaboradora ha sufrido una rotura de la tibia y el peroné que ha mantenido en vilo a su marido, Miguel Marcos, y a sus amigos, ya que se encuentra "devastada" anímicamente. Y una de las primeras en mostrar su apoyo a su amiga ha sido Carlota Corredera, quien mantiene una estrecha amistad con la colaboradora de Mediaset desde que comenzaron a trabajar juntas por lo que no ha dudado en ponerse en contacto con ella y confesando estar "muy preocupada".



Así, la periodista ha querido hacer público el sentimiento de preocupación que le genera la situación de su amiga, quien ha visto retrasada su operación debido a complicaciones. Y es que la escayola le ha producido unas llagas que tienen que curarse antes de la intervención para prevenir posibles infecciones.

"Estoy muy preocupada por Belén, estoy muy preocupada por ella y con ella. Además, ella es una persona diabética y una lesión en los miembros inferiores en una persona diabética tiene más peligro. Solo espero que la operen ya y que se recupere", ha asegurado la periodista en declaraciones a Europa Press. Y es que la colaboradora con 'Sálvame' tiene que prepararse para la recuperación. "En el tema psicológico, lo que para ella supone estar tanto tiempo parada, sé que no va a ser fácil por su manera de ser y por su carácter, pero tiene que tener paciencia, que es lo más difícil de todo"



Precisamente por esta situación, Corredera respeta que la colaboradora no quisiera atender a los medios a través de su teléfono ni en su entrada al hospital ya que no se encontraba con ánimo: "Yo respeto absolutamente su decisión y entiendo que es un momento muy desagradable para ella, muy doloroso. Belén ha atendido siempre a todos los medios y si hoy su decisión ha sido taparse, también creo que hay que respetarla y atenderla", ha comentado Carlota.

