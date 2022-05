Cantando, bailando y disfrutando. Así hemos descubierto a Toñi Moreno. La presentadora, que está a punto de estrenar 'Déjate querer', en Telecinco, se reservó estos días para celebrar, tras dos años de pandemia, su primera Feria de Abril con su hija Lola. La niña nació en pleno confinamiento y no le había sido posible traerla antes. Así que, como verás en exclusiva en el número de Diez Minutos que ya está en los kioskos, la presentadora visitó a su pequeña de flamenca, le puso una flor en el pelo y ambas se marcharon para el Real a disfrutar del ambiente y del Día de la Madre juntas. "Mi flamenca", escribía orgullosa Toñi de su niña en su cuenta de Instagram.

Toñi siempre soñó con ser mamá. "Desde que tengo uso de razón siempre me recuerdo queriendo ser madre", ha confesado en más de una ocasión. Por eso ahora no quiere perderse ninguna 'primera vez' de la pequeña Lola.

Agencia

Tanto ella como la niña lucieron trajes de flamenca de su firma, 'Pepa Tormento', un negocio que creó junto a la madrina de su hija y, que al parecer, les va de maravilla. Madre e hija no podían estar más guapas.

La presentadora también disfrutó de la Feria junto a una de sus grandes amigas, María el Monte, que fue la encargada de dar un concierto para inaugurar la Feria de Sevilla 2022. La cantante no vive su mejor momento después de haber perdido a dos de sus hermanos y a su madre por culpa del Covid. Por eso Toñi, que es una de sus mejores amigas siempre está a su lado.



Agencia

Toñi no ha podido quedarse muchos días en la Feria, porque, afortunadamente, ahora está viviendo un momento profesional muy bueno. En sólo unos días volverá a la cadena de Fuencarral con un programa de entrevistas. La primera, que ya están promocionando, será a Nacho Palau, ex de Miguel Bosé y concursante de 'Supervivientes'. Además, sigue en Canal Sur, donde cada semana presenta 'Gente Maravillosa' y también colabora de manera habitual en Telemadrid.

Toñi Moreno, Pantoja, Kiko Hernández y ¡mucho más!

Toñi Moreno y su hija comparte protagonismo esta semana con otra EXCLUSIVA de Diez Minutos. Isabel Pantoja, tras salir absuelta del delito de insolvencia punible por el que le pedían tres años de prisión, ha recuperado la fuerza para volver a subirse a los escenarios. Con la gira que va a hacer podría hacer frente a la deuda millonaria que tiene con Hacienda. Y no te pierdas el análisis de 'Supervivientes' que cada semana hará Kiko Hernández para nuestros lectores. "Matamoros me está decepcionando", afirma el colaborador televisivo.

DM

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io