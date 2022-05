Jesús Cintora es un rebelde con causa. Soriano de pura raza, si de algo presume es de su pasión por la comunicación, por no dejarse manipular por el poder político o económico, y por haber pagado un alto precio por su libertad al ejercer la profesión. Autor de 'No quieren que lo sepas', de la editorial Espasa, quedamos para hablar de sus orígenes, de su niñez en Ágreda, Soria, donde nació y creció, donde escuchaba la radio y a su madre cantar. Una España que empezaba a saborear la libertad, que le llevó a estudiar Periodismo en la Universidad de Navarra, una de las más prestigiosas, porque ya quería transitar por la vida sabiendo que nadie le iba a regalar nada. Y lo hizo a base de esfuerzo, ejerciendo una profesión de alto riesgo, como es el periodismo veraz.

"Soy consciente de que se me ha puesto una etiqueta determinada con la intención de desprestigiarme"

El periodista nos cuenta por qué publica ahora su libro 'No quieren que lo sepas': "Para seguir activo y poner luz en una serie de asuntos oscuros que hay en este país, en la justicia, la política, los medios de comunicación, y en nuestro sistema de bienestar, aspectos que hay que mejorar" y se muestra firme en su reivindicación del esfuerzo "porque nací en un pueblo pequeño, y como yo, mucha gente que ha tenido que estudiar y trabajar mucho para hacernos un hueco en esta profesión, aunque después nos hayan dado puñaladas por la espalda", asegura y añade que no piensa tirar la toalla. "Porque soy consciente de que se me ha puesto una etiqueta determinada, con la intención de desprestigiarme, de colocarme en un sitio marginal. Y como soy consciente de eso, me niego a que me tumben, es la razón de este libro, donde cuento mis orígenes en el campo, o de albañil con mi abuelo".

Alberto Bernardez HEARST

Jesús Cintora, que ha trabajado en programas como 'Las cosas claras', revela por qué quiso ser periodista. "A mí me marcó un maestro de escuela que tuve y gracias al cual soy periodista, estando predestinado a trabajar en el campo con mi padre. Gracias a él estudié, fui a la Universidad de Navarra y pude trabajar en la Cadena SER con Iñaki Gabilondo", cuenta. El periodista desvela que, de su infancia, guarda el recuerdo de su madre cantando copla aunque él es un apasionado de la música rock y afirma que ella ha sido su mejor directora.

Alberto Bernardez HEARST

"Ella, viéndome desde el pueblo en televisión, me decía que el tema que estábamos tratando era muy pesado, o lo bien que había estado tal o cual tertuliano. Mi madre, que trabajó en la fábrica de chorizos Revilla a destajo, cobrando en negro, tenía un olfato especial para lo que funciona o no en televisión", asegura. Jesús pertenece a una familia dedicada a la ganadería y su madre siempre apoyó sus deseos de ser periodista y fue su mejor apoyo cuando le quitaron su programa en TVE. "Ella fue la primera en ver clarísimo que había una cacería contra mí, igual que ve cómo intentan etiquetarme para desprestigiarme. Es ella la que me anima a seguir adelante... Hicimos el programa que nos encargaron para la televisión pública, que gustó porque tenía buena audiencia, a una hora muy complicada, con un buen equipo" y no sabe responder por qué lo quitaron. "No soy yo quien debe responder. Fue la dirección de TVE y los partidos políticos quienes decidieron eliminarlo", cuenta.

Alberto Bernardez HEARST

Jesús Cintora habla de la España vaciada y asegura "yo no cambiaría mi infancia en el pueblo por mil parques de atracciones en Madrid". Además, hace balance de sus años como periodista. "Mi experiencia me ha enseñado que según te vas adentrando en la profesión y en lo más profundo de la senda que es este Madrid, más animales peligrosos te encuentras" y asegura que, en los próximos años, los medios de comunicación "no los va a conocer ni la madre que los parió, todo está cambiando de una manera vertiginosa. Yo pongo en valor el oficio del periodista, de quien tiene el hábito de contrastar la información, porque para poner un Twitter vale cualquiera".

El presentador también habló del rey Juan Carlos ¿crees que volverá a España? "A mí no me importa tanto que venga como que debería venir para ser juzgado y pagar por lo que hizo, o devolver el dinero. No el chocolate del loro como ha hecho, sino entregando todo lo que tiene. No me sirve que pida perdón porque ya lo hizo y ha perdido toda la credibilidad", dice.

Mi foto favorita

Cedida Jesús Cintora

"Esta foto me gusta porque tenía tres años y una tirita en la frente que me tapaba los puntos de una sutura, porque era un poco trasto".

