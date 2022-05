No todo el mundo se casa una vez en la vida: hay quienes encuentran a su media naranja y sólo pasan por el altar en una ocasión, hay quien se divorcia y no vuelve a querer ver una boda ni en pintura... y luego hay casos especiales, como el de Paz Padilla, que acaba de confesar que se ha casado ¡hasta en 6 ocasiones! Pero no, la humorista no se ha marcado un Elizabeth Taylor (la actriz se casó 8 veces con 7 hombres diferentes -repitió con Richard Burton-), sino que su corazón sólo ha sido de dos hombres en su vida... pero cada vez que ha tenido la oportunidad, ha celebrado su amor por todo lo alto.

Fue en el programa de La 1 'La noche D', presentado por Eva Soriano, donde Paz, que era una de las invitadas junto a Bibiana Fernández y Lorenzo Caprile, habló sobre esta celebración del amor y donde lanzó el bombazo: "Me he casado seis veces. Dos con papeles. Cuatro sin papeles. Me gusta una fiesta y yo lo celebro todo. […] Yo he sido todo. Novia, amante, divorciada, mal casada, casada, viuda. Lo tengo todo", ha dicho con humor.

¡Paz Padilla se ha casado 6 veces! 2 con papeles y 6 sin papeles.#LaNocheDBodas



La ex presentadora se ha emocionado mucho viendo las imágenes de su boda en 2016 en Zahara de los Atunes con Antonio Juan Vidal, que tristemente falleció en 2020, tan sólo unos pocos años después de su reencuentro: la pareja había salido junta dos décadas atrás, pero sus vidas y sus carreras les separaron. Poco sabían ellos que años después volverían a estar juntos, y que podrían sellar su preciosa historia de amor en varias idílicas bodas, ya que Paz y Antonio también se casaron por el rito hindú en un viaje a la India que pilló al hombre por sorpresa.

"Lo de la India yo no se lo dije. Yo lo contraté todo y le pedí a quien me acompañara que invitara a la gente. Tuve más de 200 invitados. Yo no conocía a nadie", ha recordado Paz antes de añadir: "Total, que lo tenía todo programado y cuando llego al aeropuerto me dicen 'tienes que preparar la ropa del novio'. Y yo le respondo 'shhh, que él no sabe nada', señaló entre sus risas y la estupefacción del resto de invitados. "¿Cómo que no sabe nada? Es la primera vez que voy a casar a alguien que no lo sabe", ha recordado que le dijeron. "Estábamos a 50 grados y cuando llego le digo 'cariño, te quiero', y me dice '¿qué estás tramando?' Y yo 'nada, que nos casamos'. Él me dijo que no. Y yo que sí, que estaba todo preparado, el elefante y todo".

Una locura que ahora Paz recuerda con mucho amor, emoción y melancolía, aunque sin duda la boda de sus sueños tuvo lugar en la playa de su vida, la de Zahara de los Atunes. Fue la propia Paz la que quiso que el enlace se celebrara al aire libre, a la vista de todos, incluidos fotógrafos, aunque ella se encargó después de postear en sus redes sociales un auténtico álbum de fotos con detalles de la celebración.

Además de con Antonio Juan Vidal, Paz estuvo casada entre 1998 y 2003 con Albert Ferrer. Fruto de aquella relación nació su hija Anna, aunque Paz no ha tenido nunca reparo en afirmar que el gran amor de su vida siempre fue y será Antonio.

