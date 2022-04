Paz Padilla está feliz con su nueva vida lejos de 'Sálvame'. Decía Shakespeare, "Todo lo que sucede conviene" y eso es lo que ha debido pensar la presentadora tras su despido fulminante de Mediaset, porque dos meses después de aquello, la presentadora triunfa lejos del programa de Telecinco. DIEZ MINUTOS te cuenta EN EXCLUSIVA los planes de futuro y cómo es la nueva vida de la gaditana fuera del magazine de Telecinco. La vida le sonríe y, aunque fue despedida por sorpresa y, al parecer, sin recibir ningún tipo de explicación, Paz asume las adversidades con total tranquilidad. Será porque la muerte de su madre y la dura enfermedad que se llevó a su marido le han enseñado a tomarse la vida de otra manera. Aun así, no está dispuesta a asumir la injusticia que cree que se ha cometido con ella y ha demandado a Mediaset "por despido improcedente".

En mayo será su juicio contra Mediaset



El juicio se celebrará a finales mayo, pero la humorista está dispuesta a llegar a un acuerdo extrajudicial para resolver la situación y pasar página. Lo que no significa que acepte cualquier propuesta. Paz está muy decepcionada porque, aunque hacía un tiempo que no estaba cómoda con la cúpula de 'Sálvame', ni con el trato que se dispensaba a los colaboradores, no se esperaba lo que pasó. Tanto es así que decidió "ponerse su traje de actriz" para presentar el formato. Aun así le ha sorprendido que casi ninguno de sus compañeros la llamara, ni siquiera Belén Esteban, con la que discutió en directo y provocó su marcha. Además, la de Paracuellos se ha negado a tener una conversación con ella.

“Yo no veo 'Sálvame”, nos dijo Paz en la presentación del libro de Tamara Gorro. Y no es extraño. La humorista sospecha que hubo una orden interna para aislarla, socavar su ánimo y así conseguir una negociación rápida y a la baja. En este sentido sí está muy decepcionada. Pero su mejor terapia es llenar los teatros y no haber estado parada ni un solo día tras su marcha de Telecinco.

El público ha arrasado con su libro, 'El humor de mi vida', tanto es así que los Reyes la han invitado al almuerzo con motivo del Premio Cervantes. La actriz llena los teatros hasta el punto de tener firmadas representaciones hasta el año 2024 y ha apostado por su firma de ropa “No ni ná” y ¡hasta prepara una película sobre su vida! Para Movistar ha grabado cuatro programas de cocina con Juanma Castaño y Miki Nadal. Precisamente con el primero se explayó en una charla entre amigos: "He aprendido a no desperdiciar nada en la vida, a rodearme de gente buena y de buen rollo. No quiero conflictos, hago lo que me apetece, como es el teatro y entró de lleno a hablar de su salida de 'Sálvame': “Yo allí no estaba feliz. Nosotros somos profesionales de esto: presento un concurso o un programa de cocina, pero, evidentemente, hacemos un personaje. No es que yo lo fuera, pero tenía claro que allí me ponía el traje de presentadora. Yo era un soldado más".

Su hija Anna, su orgullo y mayor apoyo

Si hay algo de lo que Paz se siente especialmente orgullosa es de su hija, Anna. La niña es fruto de su relación con Albert Ferrer y. "Es el mejor regalo que me ha dado la vida", dice Padilla de ella. Anna tampoco se queda corta con su progenitora: "Mi madre es una mujer tan auténtica. Ha sido un ejemplo para todos. Ojalá yo sea como ella".

