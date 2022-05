Belén Ro acaba de pasar por quirófano para mejorar su busto

La colaboradora denunció haber sido víctima de una estafa días antes de operarse

La cirugía estética está para sacar la mejor versión de uno mismo, y la que ha tirado de ella estos días ha sido la colaboradora de 'Sálvame' Belén Rodríguez. La periodista habría decidido contarle sólo a su círculo más cercano que iba a pasar por quirófano para hacerse unos arreglitos, y ahora hemos podido saber que el primero de ellos ha sido para mejorar su pecho, tal y como se ha publicado ahora en 'Lecturas'; una de las operaciones estéticas más demandadas del mundo entre las mujeres.

Cierto es que Belén puede presumir de un bonito escote, y nunca había hecho público su deseo de hacerse ese arreglo, y aunque se desconoce si sólo ha sido una cirugía para 'subir' el busto o si también ha sido de aumento con prótesis, lo cierto es que a sus 56 años ha decidido pasar por quirófano y quitarse esa 'espinita' y darse un 'boost' de confianza a sí misma con una nueva delantera.

Y no es el único retoque al que pretende someterse: según se añade en el citado medio, Belén también habría querido aprovechar para hacerse un arreglo en el cuello con unos hilos tensores para suavizar las arrugas de la zona y lucirlo más juvenil. Esta mejora, sin embargo, habría tenido que ser pospuesta a más adelante por decisión del médico que la ha operado, si bien pretendía hacerlo todo junto aprovechando la anestesia general, aunque éste es un procedimiento de medicina estética mucho más sencillo que se le puede hacer despierta y que requería tan sólo una media hora.

Desde aquí le deseamos una pronta recuperación y que disfrute mucho de sus nuevos pechos, aunque de momento no ha querido hacer ninguna declaración a través de sus redes sociales.

