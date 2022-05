Terelu Campos confiesa el problema de salud que le ha impedido vivir con intensidad su última alegría: el épico paso a la final de la Champions del Real Madrid. La presentadora, seguidora confesa del equipo blanco, disfrutó en casa de la agónica victoria del equipo de fútbol por 3-1 contra el Manchester City, agónica porque el Real Madrid llegó al minuto 89 de partido eliminado pero logró remontar, meter tres goles y conseguir su pase a la final de la Champions contra el Liverpool que tendrá lugar el 28 de mayo en París.

"Llevo desde el lunes sin hablar para recuperarme de mi edema severo en las cuerdas !! No sabéis lo q ha sido ver la semifinal de la Champions esta noche sin pronunciar palabra !! Remontada épica !! El Madrid es esto y mucho más !!#realmadrid #victoria#aporla14" escribió la presentadora, que hace unos días habló de su experiencia con la ansiedad, junto a una foto suya en la que sujetaba un papel escrito con sus sentimientos madridistas.

"Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Si eres campeón de Euros por 13 vez !!! ¡A por la 14!! A jod...!!!", escribió emocionada tras el final del partido. Con su regreso a las redes sociales, Terelu explica el motivo de su ausencia estos días en 'Sálvame'. Aunque muchos aseguraban que la presencia de su ex, Pipi Estrada, en el magazine de Telecinco podría haberle afectado, lo cierto es que su no presencia se debe a un problema en sus redes sociales que, además de impedirle hablar, no le ha dejado disfrutar de las semifinales de la Champions. Terelu Campos contestó a Pipi Estrada en 'Viva la vida' asegurando que, a lo mejor, rompía su silencio. "A lo mejor hablo, y a lo mejor no pasan 16 años para que hable. El que avisa, no es traidor, es avisador", decía mientras que su hija Alejandra Rubio también hacía una petición para Pipi. "¿Por qué no nos deja en paz? Me han dicho que el otro día habló mal de mi abuela. Déjanos en paz, no eres nada de nuestra vida, tienes que pasar página. Encima me escribe por WhatsApp e Instagram, no quiero saber nada, no sé cómo decirlo", comentaba en 'Viva la vida'.

