Terelu ha confesado su relación con la ansiedad. Después de comentar las confesiones que tuvo en directo Tamara Gorro en la presentación de su libro, la presentadora de 'Sálvame' se ha sentido afortunada por no haber experimentado nunca la depresión y, en 'Viva la vida', ha aprovechado para confesar cómo fue su experiencia con la ansiedad, que experimentó desde muy joven. Lo ha hecho sin tapujos y recordando cómo su madre la apoyó en cada momento ayudándola a pasar por este bache.

"Sentía que me iba... que me apagaba por dentro. Temía quedarme sola por si me daba uno de estos, hasta que el médico me dijo que no conocía a nadie que hubiera muerto de ansiedad. Parece una tontería pero me dejó mucho más tranquila", confesaba la periodista. Esta sensación la impedía salir de casa o mantener relaciones sociales con nadie: "yo me quedaba tumbada en la cama y pensaba que me moría...".



Este episodio le ocurrió con 18 años, una "edad muy complicada", apuntaba Emma García, quien le preguntó a Terelu si se puso en tratamiento, quien confesó que estuvo bajo un tratamiento psiquiátrico durante un año, consiguiendo al fin recuperarse. "Cuando me vio mi psiquiatra con mi madre en un restaurante me dijo: 'Teresa, me acaba de hacer el hombre más feliz del mundo, al verla aquí al ver que ha sido capaz de salir'", confesaba.

Junto a ella en el sofá del plató se encontraba su hija Alejandra, que escucha a su madre cabizbaja y seria, y es que se enteraba en directo de que Terelu había pasado por un momento así: "No lo sabía", aseguraba, para confesar que no sabía tampoco cómo reaccionar ya que pensaba que se trataba de un episodio "muy personal y hay mucha gente que no lo entiende". "Fíjate, yo creo que cada vez es más necesario hablarlo", contestaba su madre despertando el aplauso del público. Por eso cada vez son más famosos los que se atreven a contarlo.

