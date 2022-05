Pipi Estrada ha vuelto a Mediaset y lo hizo con un polígrafo muy personal. 16 años después de cortar su relación con Terelu, el periodista deportivo dio detalles de los casi tres años que pasaron juntos: infidelidades, broncas y supuestas manipulaciones. Mensajes que desde 'Viva la vida' han recordado a la colaboradora del programa reemitiendo algunos fragmentos de las declaraciones que llegó a hacer en el plató de 'Viernes Deluxe'.

Tras ver las imágenes, Terelu cambió de rostro totalmente mostrando un semblante serio ante las preguntas de sus compañeros: "¿Viste la entrevista?", le preguntaron Diego Arrabal y Emma García insistentemente haciendo que su compañera apenas se inmutara, cambiando el rostro serio por una sonrisa pero manteniendo el silencio impasible. Durante un tiempo, la periodista parecía que no iba a hablar aunque finalmente cogió fuerzas y envió un contundente mensaje al que fuera su pareja.

Telecinco

Mirando a cámara con una media sonrisa aseguraba: "A lo mejor hablo, y a lo mejor no pasan 16 años para que hable. El que avisa, no es traidor, es avisador". Unas palabras con un doble significado que remarcaba a continuación. "Si dices que avisas es porque tienes pensado responder en breve". "Parece mentira que no hayas cogido por qué he dicho esa frase. Una frase que se ha repetido hasta la saciedad en las últimas 48 horas", respondía Terelu. Y es que es la respuesta Rocío Carrasco, su amiga, ha dado a los medios de comunicación en referencia a la ruptura de Olga Moreno y Antonio David.

No obstante, ante las preguntas de sus compañeros de si le responderá en 'Viva la vida' o no, la periodista ha asegurado que "no he pensado si voy a hablar ni dónde, pero no van a pasar 16 años". Una advertencia que seguro que Pipi Estrada se habrá tomado muy seriamente.

