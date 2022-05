Hay actores, cantantes y artistas en general que saben darlo todo delante de su público pero que luego son muy tímidos e introvertidos... pero no es el caso de Nuria Roca. La actriz, presentadora y colaboradora de televisión ha conseguido despojarse de tabúes y hablar con naturalidad sobre cualquier tema, y lo volvió a demostrar en su paso por el programa de Movistar+ 'La Resistencia', un show al que hay que ir mentalmente preparado por las irreverentes preguntas de su presentador, David Broncano, pero a las que la valenciana no tuvo reparo en contestar.

De hecho, dos de las preguntas típicas del programa son las veces que ha tenido sexo el invitado y el dinero que tiene en la cuenta, y mientras hay algunos que se niegan a dar datos concretos, Nuria no tuvo reparo en hablar de su vida sexual junto a Juan del Val con Broncano... o más bien de su ACTIVA vida sexual, porque aseguró que en los tres primeros días de mayo "sólo" se había acostado con Juan una vez, pero que si tiene que sumar las veces que lo hacen al cabo del mes, 'pierde la cuenta'.

Movistar+ YouTube

El detalle, sin embargo, es que dos de sus hijos estaban presentes como público en uno de los palcos del madrileño Teatro Rialto, donde ese graba el programa, que probablemente no sabrían dónde meterse mientras escuchaban a su madre hablar abiertamente de esos detalles: "Me has roto la infancia con lo de los animales y ahora se la vas a romper a tus hijos con lo de follar", apuntó con humor Broncano, refiriéndose también al momento en el que Nuria aseguró que tampoco ama tanto los animales como parecía mostrar cuando presentaba 'Waku Waku'.

¿Cuánto dinero tiene Nuria Roca?

Normalmente, los invitados pueden elegir entre responder a la pregunta del sexo o la del dinero, pero Nuria Roca demostró no cortarse con nada y quiso responder a las dos. Tampoco dio una cifra exacta, pero sí dejó claro que tiene suficiente para vivir muy bien y que tiene más dinero en el banco que invertido: "Sólo una casa con hipoteca [...] Lo que tú tengas en el banco, multiplicado por cuatro".

