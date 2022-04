Juan del Val y Nuria Roca han elegido Nueva York para pasar unos días descanso, un destino que ya visitaron en abril de 2014. Lo que nunca se imaginaban es que al otro lado del charco también iban a ser noticia. La presentadora era la encargada de desvelar el destino de sus vacaciones de Semana Santa a través de una preciosa foto que compartió en sus redes. Una imagen en la que se ven sus pies y en la que presume de las vistas que tiene desde la habitación en la que se alojan.

La presentadora y actriz, que está recibiendo muy buenas críticas por su personaje en la cuarta temporada de 'Madres' en la que comparte planos con la actriz Belén Écija, parecía de lo más feliz y contestaba divertida a los irónicos comentarios de sus seguidores. "Vividora", le comentaba la diseñadora Alicia Hernández, o "Deja de utilizar el croma del programa", escribía el director de producción de 'El Hormiguero'.

Horas después de esta publicación, se producía un tiroteo en el metro de Nueva York en el que murieron dos personas y dejaba más de 30 heridos. Al conocerce la noticia y sabiendo que la presentadora y el escritor estaban en la Ciudad de los Rascacielos, fueron muchos los que se interesaron por confirmar que estaban bien. "Estamos estupendamente, gracias", fue la escueta pero directa respuesta Juan del Val a una periodista que le preguntó vía WhatsApp. Dando a entender que no habían estado cerca del lugar en el que se habían producido los hechos.

Paco León y Cristina Pedroche, también en Nueva York

Son muchos los famosos españoles que han elegido la Gran Manzana para disfrutar de sus vacaciones y que también se encontraban lejos del tiroteo. Cristina Pedroche ha viajado junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz, y a lo largo de estos días ha compartido varias fotos disfrutando de las gastronomía neoyorkina. "Amo comer y siempre tengo hambre. Estoy en un buen lugar para esto", ha comentado junto a esta imagen.

Por su parte, el actor Paco León viajó a Nueva York para asistir al estreno de la película 'El peso del talento', en la que comparte protagonismo con actores como Nicolas Cage, Demi Moore y Pedro Pascal, entre otros. Un filme que él ha definido como "una película loquísima que tienen que ve".

