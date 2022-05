Julio José Iglesias repasa las últimas noticias sobre su familia. El cantante, que lleva una semana en España para atender diferentes compromisos profesionales, aterrizaba en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid y allí, acompañado por su representante, Susana Uribarri, desvelaba cómo se encuentra su madre, Isabel Preysler, tras superar el Covid. "Ya está de maravilla" y respondía con un gesto afirmativo cuando los reporteros le preguntaban por su padre, Julio Iglesias, que también ha pasado problemas de salud.



En el vídeo de la parte superior, Julio José habla de Tamara Falcó e Iñigo Onieva que han estado de viaje en Filipinas, la tierra de Isabel Preysler. El cantante reconoce que ya conoce al novio de su hermana y desvela cómo es la relación con ambos. "Maravillosa", asegura y se sorprende ante una posible boda de la pareja. ¿Cree, como ha dicho Ana Boyer, que podría haber boda entre Tamara e Iñigo antes de que acabe el 2022? ¡Dale al play y verás su reacción!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Julio José, que tras su divorcio de Charisse Verhaert, asegura estar abierto al amor y mantiene que su relación con su ex es buena. "Mi mujer, ex mujer, hablo con ella todos los días, nuestra relación es maravillosa. Nos hemos separado porque queremos vivir la vida al máximo y cuando no se está al máximo pues yo no puedo estar así ni ella tampoco", decía Julio José el pasado diciembre en una entrevista durante una de sus visitas a España ya que sigue afincado en Estados Unidos.

En el vídeo el cantante también se mostró sorprendido al conocer que Miguel Ángel Muñoz da vida a Julio Iglesias en la serie sobre Miguel Bosé. "Es que no sé nada. Me estoy enterando ahora de todo", desveló.







Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io