Anabel Pantoja avisó de que tenía muchas ganas de participar en esta edición 'Supervivientes', que estaba "preparada" y que íbamos a ver una concursante muy diferente a la de 2014 cuando participó por primera vez en el reality. Y lo está cumpliendo. Si hace 8 años solo aguantó dos semanas, y la mayoría de los días se los pasó llorando, en esta ocasión lo está dando todo. No solo ha batido su récord de permanencia en 'Supervivientes', algo que ha celebrado arrancándose a bailar twerking e inundando la palapa con sus movimientos, sino que se está sincerando con sus compañeros: la verdad de su ruptura con Omar Sánchez; lo importante que es su madre, Merchi, en su vida; y el más sorprendente: ¡cuánto dinero tiene el banco!

Anuar Beno se metió en la piel de David Broncano en 'La Resistencia' y, como si fuera el presentador, preguntó a algunos de sus compañeros de Playa Fatal por sus finanzas. Anabel, sin dar muchos detalles, sí reveló con gestos que era una cantidad de seis cifras: tres números, por un lado, y tres números, por otro. Un dato sobre el que sus compañeros quisieron saber más: "¿200.000? ¿300.000?".

Sin confirmar ni desmentir, la sobrina de Isabel Pantoja indicó que se acercaría a esas cifras. Un dinero que, sin duda, aumentará tras su paso por 'Supervivientes', ya que aunque no se lleve el maletín de los 200.000 €, su caché semanal le reporta una buena cantidad.

Muy diferente es la situación de su compañero, Kiko Matamoros. Aunar le dijo: "Tú tienes pinta de tener mucho dinero". A lo que el colaborador televisivo le confesaba que no tenía dinero porque "todo se lo lleva Hacienda". Matamoros es uno de los famosos que aparece en la lista de morosos de la Agencia Tributaria. En diciembre de 2021, el padre de Laura Matamoros reconoció que todavía debía 711.000 euros de los 1,2 millones pendientes de pago desde hace cuatro años, y que gran parte de lo que gana va destinado a pagar esta deuda.

