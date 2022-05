En 'Conexión Honduras' se ha vivido una de las galas más especiales, y es que con motivo del Día de la Madre han querido tener varias sorpresas con los concursantes que han dejado momentos de los más emotivos, y es que los participantes han tenido la oportunidad de recibir un mensaje de su madre o sus hijos para celebrarlo. Una de las personas que más se ha emocionado con esta sorpresa ha sido Anabel Pantoja, y es que para ella es muy importante saber cómo se encuentra su progenitora.

La colaboradora se fue a Honduras en un momento muy complicado de su vida, y es que sus padres se encuentran delicados de salud. Mientras que Bernardo ha estado en varias ocasiones ingresado en el hospital, Merchi fue sometida a una operación días antes de que Anabel cogiera el avión. La prima de Kiko Rivera comenzaba con ganas en el concurso, reconociendo que quería llegar lo más lejos posible por ellos, para que estuviesen orgullosos de su hija.

Ahora, poco después de confesar que cuál era su mayor miedo, Anabel Pantoja ha recibido una gran sorpresa, y es que ha podido tener noticias de su madre. "Sabes que este día siempre ha sido muy especial para mí, pero hoy serás tú la que reciba el mensaje. Eres el motor de mi vida, la persona que me da la fuerza para seguir luchando. Me tendrás siempre para seguir escuchándote y apoyándote, tú puedes. En Sevilla todo está bien, quédate tranquila", le ha escrito en la carta.

Unas palabras que han provocado que la sobrina de Isabel Pantoja termine derrumbándose, y es que para ella es muy importante saber que su madre se encuentra bien. "Mamá te quiero, gracias por ser mi madre", ha gritado a la cámara al terminar de leer el mensaje mostrando lo feliz que estaba por esta gran sorpresa.

Pero ella no ha sido la única en recibir esta gran sorpresa. El resto de concursantes también han tenido la oportunidad de leer una carta de su madre o, en algunos casos como el de Ana Luque y Charo Vega, el de sus hijos. Un momento muy especial con el que han tenido la oportunidad de saber cómo están sus familias y que ha provocado que todos terminasen derrumbados pero con mucha más fuerza para seguir luchando.

