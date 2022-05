Anabel Pantoja desvela la verdad sobre su ruptura con Omar Sánchez en 'Supervivientes'. La colaboradora ha abierto su corazón a sus compañeros de reality y si, hace unos días, se acordaba de su relación con Omar Sánchez, ahora ha compartido con ellos cuál cree que pudo ser el detonante de su ruptura con su 'Negro', como ella le llamaba cariñosamente. La sobrina de Isabel Pantoja cree que su negativa a ir de luna de miel puede ser una de las causas del fin de su matrimonio.

"Me fui a ver a mi tía, y no me fui de luna de miel. Fue un error, pero sentía que tenía que estar con mi familia y él hizo así, como si no fuera con él" explicaba Anabel recordando cómo, tras la muerte de su abuela, doña Ana, celebró con normalidad su boda en La Graciosa pero renunció a su viaje de novios para ir a ver a su tía, Isabel Pantoja. La colaboradora explicó que ella no tenía fuerzas para disfrutar de su luna de miel y que Omar no estuvo a la altura de como ella se sentía. Anabel ya confesó en 'Sálvame' al confirmar su ruptura que, cuando se casaron, la pareja no atravesaba su mejor momento y la negativa de la joven de ir a la luna de miel, pudo ser la gota que colmara el vaso.



Gtres

Anabel Pantoja, cuyo concurso podría peligrar por el nuevo ingreso en el hospital de su padre Bernardo Pantoja, ha explicado que su relación actual con Omar es cordial y que le ha ayudado a preparar su partida a Honduras. "Cuando me voy ahora me lleva al aeropuerto, me ayuda a hacer la maleta…" cuenta y, aunque confiesa que no sabe qué pasará cuando ella salga de 'Supervivientes' con su relación, tiene bastante claro que el canario no estará esperándola. "Cuando llegue a España él no va a estar, me voy a encontrar un pastel gracioso, estará con alguien...", afirma. ¿Habrá encontrado Omar de nuevo el amor?

Telecinco

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io