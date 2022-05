Diego Arrabal se suma a los despidos que Mediaset está llevando a cabo en los últimos meses en el grupo mediático. El veterano paparazzi y colaborador del programa 'Viva la vida' recibió el pasado 5 de mayo una llamada de la dirección del programa de Emma García en el que le comunicaban que estaba despedido. Al parecer, y según cuenta La Razón, era una decisión firme que llegaba desde la cúpula de Mediaset.

Las opiniones de Diego Arrabal en 'Viva la vida' no suelen pasar desapercibidas y casi siempre generan polémica, como cuando preguntó directamente a Ana María Aldón si había ejercido la prostitución, pero la decisión de no contar más con él no está motivada por sus opiniones en el programa de Telecinco, sino por el canal que el paparazzi tiene en Youtube. En 'Diego Arrabal Paparazzo', el colaborador televisivo opina libremente sobre noticias del corazón, incluyendo temas con los que 'la cúpula' no estaría de acuerdo.

Horas después de conocerse su despiedo, Diego Arrabal lo confirmaba con un post en sus redes sociales en el que recalcaba que "no es una despedida voluntaria, no puedo decir me voy porque estoy cansado, que me voy porque hay momentos de tensión, no. Esta vez no quieren que esté".

"Hace casi un año, escribí unas palabras para comunicaros que abandonaba el programa 'Viva la vida', que me había dado la oportunidad de estar trabajando más de cuatro años. Hoy después de cinco años, quiero comunicaros que llegó el momento. Esta vez sí", escribe Diego. Y añade: "Yo respeto como profesional que soy las decisiones de los directivos de la cadena (son los que saben) aunque no las comparta". Y pide perdón a aquellos a los que ha podido ofender: "Desde aquí, quiero pedir perdón a todos mis compañeros colaboradores, directores, productores, invitados del programa que alguna vez por mis preguntas, mis maneras (que algunas veces no han sido las más correctas) se hayan sentido mal, lo repito, os pido perdón. Dicho esto, gracias a la productora Cuarzo, a Mediaset y a todos los que me habéis aguantado un fin de semana tras otro, desearos lo mejor del mundo".

