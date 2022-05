Rosario Mohedano no ha cejado nunca en su empeño de vivir en el mundo de la farándula, la música y los focos, y aunque su experiencia no ha sido la más fructífera, este 2022 ha llegado para ella con un pan debajo del brazo, porque dentro de poco estrenará un nuevo trabajo: será parte del jurado de un 'talent show' musical en la televisión de Castilla-La Mancha, que se llamará 'Buscando un sueño'. Un nombre que a Rosario, por su trayectoria profesional, le viene como anillo al dedo.

El programa ha querido contar con su profesionalidad en la música para encontrar a la próxima estrella manchega, pero no estará sola: la presentadora María Toledo será la presentadora del programa, para el que el casting ya está abierto, y aunque la fecha de estreno aún sigue en el aire por confirmar, las grabaciones ya habrían comenzado.

Este no es, sin embargo, el primer 'talent show' en el que Rosario Mohedano, comúnmente conocida también como Chayo, presta sus conocimientos como artista: ya formó parte del jurado del programa 'A tu vera' en el año 2016, que presentaba Alicia Senovilla en la misma cadena a la que vuelve Rosario, y en el que el fin era buscar a los mejores cantantes de copla. Esta vez, en 'Buscando un sueño', sin embargo, se abre el abanico de estilos y los concursantes podrán demostrar sus dotes musicales en cualquier registro, no sólo con su voz, sino también en artes escénicas, instrumentales y baile.

La propia María Toledo, en la 'promo' del show, que se espera para la próxima temporada televisiva (que suele empezar tras el verano), ya adelantó que "es un programa para toda la familia y para todos los gustos".

