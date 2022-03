Rosario Mohedano ha vuelto a despotricar sobre 'La Fábrica de la Tele'. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano respondía, a golpe de tuit, a unas palabras de Jorge Javier Vázquez en las que afirmaba que ella es "la espina clavada" de Rosa Benito y comentaba que no entiende como la cantante desprecia a una cadena que tantos beneficios económicos ha dado a su familia.

Chayo ha vuelto a contestar por Twitter otra especulación sobre ella. Está a punto de comenzar uno de los programas con más éxito de la cadena y están empezando a salir los futuros participantes. ¿Va a ir Rosario Mohedano a 'Supervivientes'? La hija de Rosa Benito ha negado una vez más que vaya concursar y aprovechaba para dar otro zasca a la candena: "Totalmente falso que vaya a #supervivientes! Pero para que veáis cómo son", comenzaba escribiendo la cantante.

Twitter

"Ya el año pasado les dije que hasta que no dejara de trabajar la fábrica en Mediaset que no haría nada con ellos y que no volvieran a llamar, y este año no han llamado. Ellos lo saben. Siempre desinforman". Aprovechando sus redes como normalmente hace, también ha querido, que cabe recordar que están en plena batalla judicial sin precedentes: "Y sobre todo conmigo. Pero si no soy nadie, ¿por qué siempre me tienen en el punto de mira?menos mal q cada día son menos. (audiencia) Q no os engañen, el caso delux les tiene como pollo sin cabeza. Con M de MUJER #8Marzo", terminaba Chayo.

