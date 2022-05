Fernando Alonso tiene un nuevo amor. Una semana después de que salieran a la luz los rumores de relación, el piloto y la periodista austriaca, Andrea Schlager, se han dejado ver en el circuito de Miami (EE. UU) a la llegada de los equipos para comenzar a preparar el Gran Premio que tendrá lugar este fin de semana. Unas imágenes con las que se confirma la relación de forma oficial tras haber compartido varias publicaciones en sus redes sociales.

Aunque no les hemos visto gestos de cariño, ambos han paseado juntos a la entrada del circuito, cómplices y risueños, llegando a posar a los fotógrafos que se encontraban en el interior. Esta es una forma habitual para el piloto de confirmar que mantiene una nueva relación. Cada vez que despiertan los rumores, el asturiano pasea con su novia por el circuito en los días previos a comenzar a concentrarse para la competición con el objetivo de confirmar su relación.

Gtres

En esta ocasión, la pareja había dejado caer "migas de pan" en sus publicaciones en redes sociales, aunque esta es la primera vez que les podemos ver juntos. "Una belleza poderosa", escribía el piloto en una imagen donde se podía ver a su chica montando a caballo.

Tras su matrimonio fallido con Raquel del Rosario, con quien aún guarda una buena relación, y sus noviazgos con Lara Álvarez y Linda Morselli, Fernando Alonso ha vuelto a encontrar el amor de la mano de Andrea Schlager, una periodista austriaca especializada en el mundo del motor. La joven ha coincidido en varias ocasiones con el piloto siguiendo su actividad en los circuitos aunque también es especialista en Moto GP y tenis.

Amante de la velocidad como Fernando, también es una apasionada de los animales: tiene un perro y un gato, y adora montar a caballo, una afición que le viene desde niña, y que incluso le ha llevado a participar en alguna competición hípica.

