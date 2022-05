Nick Jonas y Priyanka Chopra dieron la bienvenida a su hija en enero, pero no ha sido hasta ahora cuando la han presentado

La pareja ha utilizado el día de la madre para revelar que la pequeña llegó con problemas de salud

Aunque muchos piensen que los famosos tienen la vida solucionada y que no tienen problemas, no hay nada más lejos de la realidad, y tras saberse, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez perdieron a un bebé durante el parto, Nick Jonas y Priyanka Chopra son otro buen ejemplo de ello ahora que han contado los problemas con los que llegó al mundo su pequeña, a la que han llamado Malti Marie. La actriz, de 39 años, y el cantante, de 29, han utilizado el Día de la Madre (que en EEUU se celebra el segundo domingo de mayo) para dar a conocer todos los detalles sobre la increíble historia que han vivido hasta este momento en el que por fin han podido llevarse a su niña a casa.

La pareja ha revelado que tras el nacimiento de la pequeña, su vida se convirtió "en una montaña rusa", y que "tras 100 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatos", por fin han podido irse a su hogar. "El viaje de cada familia es único y requiere un cierto nivel de fe", han expresado, y aunque reconocen que el suyo ha sido "desafiante", "lo que queda muy claro, en retrospectiva, es cuán precioso y perfecto es cada momento".

Los dos han querido compartir la misma imagen con el mismo texto, aunque Nick se ha aventurado a añadir un precioso párrafo tras agradecer a todos los médicos que les han ayudado y felicitar el día a todas las madres: "Cariño, me inspiras en todos los sentidos, y estás asumiendo este nuevo rol con mucha facilidad y firmeza. Estoy muy agradecido de estar en este viaje contigo. Ya eres una madre increíble. Feliz día de la madre. Te quiero".

Ninguno de los dos ha querido dar detalles, por el momento, de lo que llevó a su hija a ser ingresada nada más nacer, aunque lo que sí se supo a través del medio Daily Mail es que la madre gestante (optaron por la gestación subrogada) dio a luz 12 semanas antes de lo previsto. La pareja se mantuvo muy reservada sobre ello en su momento, y tan solo se limitaron a poner un anuncio en sus redes sociales anunciando que habían sido padres y que pedían respeto y privacidad en ese momento tan íntimo.

Aunque en Estados Unidos la gestación subrogada está a la orden del día, en otros países, como España, plantea muchos problemas y debates éticos y, por el momento, no es legal, aunque algunas clínicas de fertilidad sí ofrecen información al respecto. Tamara Gorro, Amber Heard, Kim Kardashian, Ricky Martin, Miguel Bosé, Elton John, Jaime Cantizano, Sarah Jessica Parker o Lucy Liu son sólo otros de los nombres de famosos que han optado por esta opción de reproducción por diversas razones, no sin llevarse las críticas de un buen sector de la sociedad.

