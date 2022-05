Patricia Pardo ha recibido una gran alegría en el plató de 'El Programa de Ana Rosa'. La presentadora estaba realizando su trabajo cuando desde realización le han pedido paso para dar una noticia de última hora, lo que no se esperaba es que de quien iban a hablar era de ella. "Tenemos una importante información que queremos compartir con todos nuestros espectadores y además estamos muy contentos de poder hacerlo porque la protagonista eres tú, Patri", ha comenzado explicando la reportera.

Tras esto, han desvelado que la presentadora ha sido galardonada con la Antena de Plata 2022 que concede la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión. Sin duda, uno de los premios más importantes de sector del periodismo con el que reconocen su gran trayectoria profesional. Un premio que también recibirán otros compañeros de profesión como Cristina Villanueva, presentadora de laSexta noticias Fin de Semana; Marina Monzón, de Antena 3 o Marta Reyero de Cuatro.

"Sois mis amigos y mis compañeros. No me puedo sentir más querida y más valorada por vosotros", ha comenzado la periodista agradeciendo a todos ellos sus palabras, y es que su trabajo no sería lo mismo sin ellos. "No puedo estar más emocionada y gracias al equipo, sobre todo al de actualidad, porque no son mi equipo son mis amigos y a este equipo le da igual trabajar con un 16 que con un 26", ha indicado resaltando la gran implicación de sus compañeros sin tener en cuenta las audiencias.

Por su parte, los colaboradores de actualidad no han dudado en dedicarle unas bonitas palabras confesando que "trabajar con ella es un gusto", unas palabras que han estado a punto de hacer que se rompa. "No me hagáis llorar que no me gusta. Estoy a punto pero no, estoy más contenta por mis padres que se emocionaron mucho el viernes al saberlo", ha indicado confesando que para ella lo más especial es verles a ellos felices.

Una de las personas que también ha querido aprovechar para felicitarle ha sido Joaquín Prat, que le ha dedicado unas bonitas palabras."Me alegro mucho porque es merecidísimo, muchos años de esfuerzo y dedicación que tienen su recompensa, aunque yo siempre he pensado que la recompensa es tener trabajo", ha confesado el presentador.

De momento, Patricia Pardo tendrá que esperar hasta el próximo 3 de junio para acudir a la ceremonia en la que le harán entrega de este importante premio que ha recibido cuando está viviendo también un gran momento personal tras comenzar una relación con Christian Gálvez, con quien cada día parece más feliz.

